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3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay büyük tepki çekmişti! 3 aylık Elif Ada Topcu bebeğini döverek öldüren baba Mustafa Gaffar cezaevinde asılı olarak bulundu...

3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
Ekleme: 18.12.2021 - 15:34 Güncelleme: 18.12.2021 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde 16 Kasım tarihinde 3 aylık bebeğini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gaffar.(24) tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevinde ranzaya çarşafla asılı olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Gaffar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANMIŞTI

Yaşana korkunç olayın ardından Mustafa Gaffar çıkarıldığı adli makamlar tarafından Antalya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Bu sabah koğuşuna giren ceza infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar çarşafla ranzaya asılı olarak buldu.


Görevliler tarafından yapılan incelemede Mustafa Gaffar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Mustafa Gaffar Serik İlçesi Orta Mahallesi 1071 sokakta yaşayan Beyza Nur Erol'un, 3 aylık kızı Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü ortaya çıkmıştı
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