Donald Trump'tan İsrail'i kızdıracak sözler

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı ve bir kısmını daha önce paylaştığı röportajın devamını yayımladı.'ABD'DEKİ YAHUDİLER ARTIK İSRAİL'İ SEVMİYOR'Söz konusu röportajda Trump, 'ABD'deki Yahudiler artık İsrail'i sevmiyor, ya da umursamıyor. Hristiyan Evanjelikler, İsrail'i bu ülkedeki Yahudilerden daha çok seviyor. İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak bir gücü vardı, artık bunun tam tersi.' ifadesini kullandı.Trump, New York Times'ın yayıncısı ve başkanı Arthur Gregg Sulzberger'e işaret ederek, 'New York Times, İsrail'den nefret ediyor ve New York Times'ı yönetenler Yahudiler. Burada Sulzberger ailesinden bahsediyorum.' diye konuştu..TRUMP, NETANYAHU'YA YÜKLENMİŞTİRavid, daha önce Trump ile yaptığı röportajdan bazı kısımları iki bölüm halinde yayımlamıştı.Trump, 10 Aralık'taki bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu 'sadakatsizlik' ile suçlamıştı.O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.14 Aralık'ta yayımlanan bölümde ise Trump, Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetmişti..