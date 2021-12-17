17 Aralık Dolar Fiyatı: Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?
Sabah saatlerinden itibaren dolar ve Euro fiyatları incelenmeye başladı. Bu hafta piyasada Merkez bankasının Fed faiz kararı ve Merkez Bankasının Aralık ayı faiz kararı takip edildi. Bu kapsamda dolar ve euro güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar? İşte 17 Aralık dolar fiyatı...
Dolar fiyatı 17 Aralık sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Bu hafta açıklanan Fed faiz kararı ve Merkez Bankasının faiz kararı dolar fiyatlarında oynamaya neden olmuştu. Ayrıca dün açıklanan 2022 Asgari Ücret rakamı da dolar fiyatlarında artışa yol açtı. Bunun üzerine vatandaşlar bugün erken saatlerde 'Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 17 Aralık dolar fiyatı...
17 Aralık Güncel Döviz Kuru Fiyatları
Son aylarda tüm dünyada yaşanan enflasyon nedeniyle döviz kurlarında artış yaşanıyordu. Açıklanan faiz kararı ve yeni asgari ücretle birlikte dolar ve euro fiyatları yükselişe geçti.
17 Aralık Dolar Ne Kadar?
Dolar alış: 15,7136
Dolar satış: 15,7257
17 Aralık Euro Ne Kadar?
Euro alış: 17,8254
Euro Satış: 17,8656
Dolar Yükselecek Mi?Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantlarıyla ilgili endişeler ile çeşitli ülke merkez bankaları para politikalarında farklılaştı. Küresel piyasa eğilimi karışık olsa da bugün Euro Bölgesi enflasyon verilerine odaklanacak. Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında indirime hız vermesi ve önümüzdeki yıl en az üç kez faiz artıracağını belirtmesinin ardından, Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını yükseltti. Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomiyi olumsuz etkilese de, İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %0.10'dan %0.25'e yükseltti ve bu, Ağustos 2018'den bu yana ilk faiz artırımı oldu.
İngiltere Merkez Bankası'nın karar metninde, İngiltere'de enflasyon oranı Eylül'de %3,1, Kasım'da ise %5,1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. ulaştığını belirtmek %6'lık bir zirveye ulaşması bekleniyor. Çekirdek enflasyondaki düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Açıklama dahildir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmese de, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) Mart 2022'de sona ereceği doğrulandı. ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın katı duruşunun aksine, Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin bir duruş sergileyen karar metni, krizle başa çıkmak için gerektiğinde PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajını veriyor. Kovid19 ile ilgili olumsuz etkiler. salgın. %2 hedefine uyulduğunu vurgulayın.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün faiz oranlarını ve para politikasını değiştirmedi ve gevşek para politikasına devam edecek. Sinyal gönderildi. Banka, küçük ve orta ölçekli işletmelere Kovid-19'un etkisiyle mücadele etmeleri için finansman desteği sağlayan özel planı için 6 aylık süre belirledi. Eylül 2022'ye erteleme yoluyla, ana odak, büyük şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri ve ticari menkul kıymetlerdir. Finansman planını planlandığı gibi Mart 2022'de tamamlamaya karar verdi. Makroekonomik veriler açısından dün açıklanan veriler, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez işsizlik maaşına başvuran kişi sayısının 18 bin olduğunu gösterdi. Sayı 206,000'e yükseldi. Aralık ayında imalat sanayi son 12 aylık satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 57.8, ulusal hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 57.8 oldu. Son üç ayın en düşük seviyesi olan 57,5'e gerilese de sanayi üretimi de Kasım ayında aylık %0,5 artışla beklentilerin altında kaldı.