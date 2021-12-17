17 Aralık Dolar Fiyatı: Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?

17 Aralık Güncel Döviz Kuru Fiyatları



17 Aralık Dolar Ne Kadar?



17 Aralık Euro Ne Kadar?



Dolar Yükselecek Mi?

sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Bu hafta açıklanan Fed faiz kararı ve Merkez Bankasının faiz kararı dolar fiyatlarında oynamaya neden olmuştu. Ayrıca dün açıklanan 2022 Asgari Ücret rakamı da dolar fiyatlarında artışa yol açtı. Bunun üzerine vatandaşlar bugün erken saatlerde '?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte...Son aylarda tüm dünyada yaşanan enflasyon nedeniyle döviz kurlarında artış yaşanıyordu. Açıklanan faiz kararı ve yeni asgari ücretle birlikte dolar ve euro fiyatları yükselişe geçti.Dolar alış: 15,7136Dolar satış: 15,7257Euro alış: 17,8254Euro Satış: 17,8656Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantlarıyla ilgili endişeler ile çeşitli ülke merkez bankaları para politikalarında farklılaştı. Küresel piyasa eğilimi karışık olsa da bugün Euro Bölgesi enflasyon verilerine odaklanacak. Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında indirime hız vermesi ve önümüzdeki yıl en az üç kez faiz artıracağını belirtmesinin ardından, Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını yükseltti. Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomiyi olumsuz etkilese de, İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %0.10'dan %0.25'e yükseltti ve bu, Ağustos 2018'den bu yana ilk faiz artırımı oldu.İngiltere Merkez Bankası'nın karar metninde, İngiltere'de enflasyon oranı Eylül'de %3,1, Kasım'da ise %5,1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. ulaştığını belirtmek %6'lık bir zirveye ulaşması bekleniyor. Çekirdek enflasyondaki düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Açıklama dahildir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmese de, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) Mart 2022'de sona ereceği doğrulandı. ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın katı duruşunun aksine, Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin bir duruş sergileyen karar metni, krizle başa çıkmak için gerektiğinde PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajını veriyor. Kovid19 ile ilgili olumsuz etkiler. salgın. %2 hedefine uyulduğunu vurgulayın.Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün faiz oranlarını ve para politikasını değiştirmedi ve gevşek para politikasına devam edecek. Sinyal gönderildi. Banka, küçük ve orta ölçekli işletmelere Kovid-19'un etkisiyle mücadele etmeleri için finansman desteği sağlayan özel planı için 6 aylık süre belirledi. Eylül 2022'ye erteleme yoluyla, ana odak, büyük şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri ve ticari menkul kıymetlerdir. Finansman planını planlandığı gibi Mart 2022'de tamamlamaya karar verdi. Makroekonomik veriler açısından dün açıklanan veriler, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez işsizlik maaşına başvuran kişi sayısının 18 bin olduğunu gösterdi. Sayı 206,000'e yükseldi. Aralık ayında imalat sanayi son 12 aylık satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 57.8, ulusal hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 57.8 oldu. Son üç ayın en düşük seviyesi olan 57,5'e gerilese de sanayi üretimi de Kasım ayında aylık %0,5 artışla beklentilerin altında kaldı.