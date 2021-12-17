  • USD: 15,21 - 15,24
  • EURO: 17,20 - 17,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

17 Aralık Dolar Fiyatı: Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?

Sabah saatlerinden itibaren dolar ve Euro fiyatları incelenmeye başladı. Bu hafta piyasada Merkez bankasının Fed faiz kararı ve Merkez Bankasının Aralık ayı faiz kararı takip edildi. Bu kapsamda dolar ve euro güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar? İşte 17 Aralık dolar fiyatı...

Ekleme: 17.12.2021 - 09:28 Güncelleme: 17.12.2021 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
17 Aralık Dolar Fiyatı: Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?
Dolar fiyatı 17 Aralık sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Bu hafta açıklanan Fed faiz kararı ve Merkez Bankasının faiz kararı dolar fiyatlarında oynamaya neden olmuştu. Ayrıca dün açıklanan 2022 Asgari Ücret rakamı da dolar fiyatlarında artışa yol açtı. Bunun üzerine vatandaşlar bugün erken saatlerde 'Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 17 Aralık dolar fiyatı...

17 Aralık Güncel Döviz Kuru Fiyatları

Son aylarda tüm dünyada yaşanan enflasyon nedeniyle döviz kurlarında artış yaşanıyordu. Açıklanan faiz kararı ve yeni asgari ücretle birlikte dolar ve euro fiyatları yükselişe geçti. 

17 Aralık Dolar Ne Kadar?

Dolar alış: 15,7136
Dolar satış: 15,7257

17 Aralık Euro Ne Kadar?

Euro alış: 17,8254
Euro Satış: 17,8656


17 Aralık Dolar Fiyatı: Bugün Dolar Ne Kadar Oldu? 17 Aralık 2021 Dolar Ne Kadar?

Dolar Yükselecek Mi?

Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantlarıyla ilgili endişeler ile çeşitli ülke merkez bankaları para politikalarında farklılaştı. Küresel piyasa eğilimi karışık olsa da bugün Euro Bölgesi enflasyon verilerine odaklanacak. Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında indirime hız vermesi ve önümüzdeki yıl en az üç kez faiz artıracağını belirtmesinin ardından, Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını yükseltti. Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomiyi olumsuz etkilese de, İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %0.10'dan %0.25'e yükseltti ve bu, Ağustos 2018'den bu yana ilk faiz artırımı oldu.

İngiltere Merkez Bankası'nın karar metninde, İngiltere'de enflasyon oranı Eylül'de %3,1, Kasım'da ise %5,1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. ulaştığını belirtmek %6'lık bir zirveye ulaşması bekleniyor. Çekirdek enflasyondaki düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Açıklama dahildir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmese de, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) Mart 2022'de sona ereceği doğrulandı. ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın katı duruşunun aksine, Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin bir duruş sergileyen karar metni, krizle başa çıkmak için gerektiğinde PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajını veriyor. Kovid19 ile ilgili olumsuz etkiler. salgın. %2 hedefine uyulduğunu vurgulayın.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün faiz oranlarını ve para politikasını değiştirmedi ve gevşek para politikasına devam edecek. Sinyal gönderildi. Banka, küçük ve orta ölçekli işletmelere Kovid-19'un etkisiyle mücadele etmeleri için finansman desteği sağlayan özel planı için 6 aylık süre belirledi. Eylül 2022'ye erteleme yoluyla, ana odak, büyük şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri ve ticari menkul kıymetlerdir. Finansman planını planlandığı gibi Mart 2022'de tamamlamaya karar verdi. Makroekonomik veriler açısından dün açıklanan veriler, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez işsizlik maaşına başvuran kişi sayısının 18 bin olduğunu gösterdi. Sayı 206,000'e yükseldi. Aralık ayında imalat sanayi son 12 aylık satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 57.8, ulusal hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 57.8 oldu. Son üç ayın en düşük seviyesi olan 57,5'e gerilese de sanayi üretimi de Kasım ayında aylık %0,5 artışla beklentilerin altında kaldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki: Gerçeklikten kopuk, tutarsız...
ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
Darbe imalı bildiri skandalında yeni gelişme! İşte istenilen cezalar
İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…
Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!
Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kamp
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!
Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu'nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...
Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesap: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden yeni detay! Bulunan çene kemiği Azra’ya ait
8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü! 17-25 Aralık: FETÖ'nün seçim ayarlı operasyonları
Bu karikatür olay yaratacak!
Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor