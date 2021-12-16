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NASA bir ilki başardı: Güneşe tarihi dokunuş

NASA'nın uzay aracı Parker, güneşin dış atmosferinin içine girdi ve buradan örnekler toplamayı başardı. Güneşin gizemlerini keşfetmek için başlatılan 'Touch the Sun' (Güneş'e dokun) görevini başarıyla tamamlayan Parker tarihi bir olaya imza attı.

Ekleme: 16.12.2021 - 02:11 Güncelleme: 16.12.2021 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
NASA bir ilki başardı: Güneşe tarihi dokunuş2018 yılında uzaya fırlatılan Parker uzay aracı bir hayali gerçekleştirdi ve Güneş'e dokundu.

Guardian'da yer alan habere göre, Güneş'in dış atmosferinin içine giren Parket buradan örnekler toplamayı da başardı.

Böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu. NASA adına açıklamalarda bulunan Thomas Zurbuchen şu ifadeleri kullandı;

'Parker Solar Probe'un 'Güneş'e dokunması' güneş bilimi için anıtsal bir an ve gerçekten dikkate değer bir başarı. Bu kilometre taşı bize sadece Güneş'imizin evrimi ve onun güneş sistemimiz üzerindeki etkileri hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Güneş hakkında öğrendiğimiz her şey bize evrenin geri kalanındaki yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor.'

Güneşin koronası, yıldızın gerçek yüzeyinden çok daha sıcak olduğu biliniyor. Uzay aracı tarafından toplanan veriler ile bunun altında yatan nedenin belirlenebileceği düşünülüyor.

TOPLAMDA 21 YAKIN GEÇİŞ YAPACAK

Parker, görevini tamamlanmadan önce, yedi yıl boyunca güneşe 21 yakın yaklaşım yapmış olacak.

NASA'nın sondası 2024 yılında Güneş yüzeyine 6.28 milyon kilometreye kadar yakınlaşacak.

Başka bir deyişle Parker, Güneş'e ona en yakın gezegen olan Merkür'den daha yakın bir konuma gelecek.


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