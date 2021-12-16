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Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı bugün belli oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplantı gerçekleştirerek faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda tüm gözler verilecek faiz kararı ve sonrasında gelecek faiz karar metnindeki ifadelerde olacak. İşte piyasalarda oluşan faiz kararı beklentisi ve haberin detayları…

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Ekleme: 16.12.2021 - 09:36 Güncelleme: 16.12.2021 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
.Merkez Bankası faiz toplantısı bugün gerçekleşecek. Faiz kararı sonrası gelecek karar metni içerisinde gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar aranacak. Öte yandan dün akşam dünya merkez bankalarının öncüsü konumunda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASINI SAAT 14:00'DE YAPACAK

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını saat 14:00'da açıklayacak. Piyasalar faiz kararı için öğleden sonra Merkez Bankası'na kilitlenecek. Faiz karar metni içerisinde yer alacak ifadeler gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI: 'ŞAHİN MESAJLAR GELDİ'

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklarken önceki dönemlerine nazaran daha şahin ifadelerde bulundu. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.

SIKI PARA POLİTİKASI SİNYALİ GELDİ! VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI HIZLANDI

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydAedildi:

'Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak.'
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