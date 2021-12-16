Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı..

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında bakan yardımcılıklarında değişime gidildiği belirtildi.İŞTE ALINAN KARARLARIN DETAYLARIHazine ve Maliye Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.ALINAN DİĞER ATAMA KARARLARI