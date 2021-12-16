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Bebeğin ağlama sesine gittiler, genç anneyi asılı halde buldular!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada 3 aylık bebeğin uzun süre ağlaması üzerine apartman sakinleri jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, eve girdiklerinde 36 yaşındaki annenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekleme: 16.12.2021 - 02:01 Güncelleme: 16.12.2021 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
Bebeğin ağlama sesine gittiler, genç anneyi asılı halde buldular!Olay, İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık'ın (36) doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. 3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık'ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Nurten Uyanık'ın komşusu Güllü Gümüş, 'Saat 18.00'de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. Psikolojik sorunları vardı' dedi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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