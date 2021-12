Asgari Ücret Bugün Saat Kaçta Açıklanacak? 16 Aralık Asgari Ücret Açıklandı Mı?

Asgari Ücret Bugün Saat kaçta Açıklanacak?

7 milyona yakın asgari ücretlinin ilgiyle beklediği gün geldi çattı. Asgari Ücret hakkındaki son toplantının bugün yapılacağı belirtildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her sene aralık ayında düzenlenen toplantıyla yeni asgari ücret açıklanıyor. 15 kişilik komisyondan oluşan komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisiyle yapıldığı da bilinenler arasında. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret hakkındaki ilk üç görüşme tamamlanmıştı. Bu sebeple 2022 asgari ücret zammı hakkında birçok detay merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak son toplantının ne zaman yapılacağı ise merak konusu halindeydi. Son ve dördüncü toplantının bugün yani 16 Aralık Perşembe günü saat 16’da yapılacağı belirtildi. Konu kapsamında en merak edilenler arasında isevesorusu yer alıyor.ve asgari ücret hakkındaki son dakika gelişmelerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.Asgari ücret hakkında birçok detay sık sık sosyal medyada tartışılıyordu. İlk üç toplantının gerçekleşmesinin ardından dördüncü toplantının ne zaman yapılacağı da merak konusu halindeydi. Son toplantının bugün saat 11.00’da başlayacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı. En merak edilen sorular arasında iseveyer aldı. Asgari ücretin bugün saat 15.00'da açıklanacağı belirtilenler arasında yer alıyor.Konuyla ilgili olarak asgari ücret hakkında birçok detay merak ediliyor.. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında asgari ücrette son durum yer alıyor. AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücretle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;“Türkiye’de ekonomi hayatıyla ilgili ciddi şekilde işleyen mekanizma asgari ücret tespit komisyonudur. Bunun bir an önce açıklanması beklentiler için önemlidir. Çalışma Bakanlığı’mız saha araştırmalarını yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri masaya geldi. Biz en başından beri söylüyoruz herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret olacaktır. Vatandaşın alım gücünün takviye edilmesi bakımından Türkiye’de ciddi bir asgari ücret artışı yapılması gerekiyor.Beklentiler bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde belirlenecek. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir asgari ücret olur. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir. Benim de gönlümde dolar bazında asgari ücret verilmesidir. Bu anlamda işçi sendikaları da orada olduğu için o talepleri de karşılayacak makul bir asgari ücret ortaya çıkacaktır. Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından sağlıklı bir yol değildir. Hükümet sadece asgari ücret değil memurların ve onların emeklileri ile ilgili de ilave baskıları kaldıracak ayarlamaları yapacaktır.Bunlar vergi olarak dönmeyecektir. Her sene asgari ücret konuşulur bu sene neden daha fazla ilgi ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki oynaklık dolayısıyla mallar olağanüstü pahalılaştı. Bu yeni durum karşısında korunması ve alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemleri kıyasla çok daha önemli bir hale geldi. Temel perspektifimiz vatandaşımızı enflasyona ezdirmemektir.”