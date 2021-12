23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinden sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye sahte alkolden hayatının kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. 13 kişinin ise durumu ağır. Türkiye genelinde can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYORZehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi.Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi.MERSİN'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİMersin'in Mut ilçesinde sahte alkol nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde yaşayan Ali E.'nin (57) evinde kendi yaptıkları alkolü içen M.S. ve M.A., kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu Her ikisinin de durumlarının kötü olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. ve M.S. Mersin'e sevk edildi.CANSIZ BEDENİ BULUNDUKendi yaptıkları alkol içenlerden Ali E.'den haber alamayan yakınları evine gittiklerinde, kapının kapalı olması nedeniyle polise haber verdi. Eve giren polis ve 112 sağlık ekibi Ali E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alkolden zehirlenen M.S. ve M.A.'nin Mersin'de yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Mut Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.SİVAS'TA CAN KAYBI SAYISI ARTTISivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesine gönderildi.TEDAVİSİ SÜRENLER VARMetil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine yakalanan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A. (37) ile dün savcılıktan serbest kalan ve bugün yeniden gözaltına alınan İ.V.D. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32), kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.KIRIKKALE'DE FACİADAN DÖNÜLDÜKırıkkale'de 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otoparkta park halindeki hafif ticari aracın koltukların üzerinde içki şişelerini fark etti.Aracın U.K'ya (47) ait olduğu tespit eden ekipler, şüphelinin iş yeri ve ikametinde arama yaptı.Aramada, 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 alkol yapım kiti bulundu.Gözaltına alınan şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.İSTANBUL'DA 7 CAN KAYBIEsenyur'ta bugün sahte içkiden 3'ü yabancı 6 kişinin zehirlenerek, öldü. Önceki gün de Özbekistan uyruklu kişinin ölmesiyle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYORÖte yandan polis ekipleri de Esneyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.TEKİRDAĞ'DA 3 GÖZALTITekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 1270 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yılbaşı öncesinde sahte içki imal edilip piyasa sürüleceğini belirledi. İki ilçede sahte içki üretilen biri imalathane 3 ayrı adrese baskın yapan polis, bidonlar içerisinde 1270 litre sahte içki ve 59 şişelenmiş içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.