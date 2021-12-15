Ziraat, HalkBank, VakıfBank ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları ne kadar?
Konut kredisi faiz oranları ve ihtiyaç kredisi faiz oranları sıklıkla çalışılan konulardır. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı faiz indirimi açıklamasının ardından Halk Bankası'ndan beklenen açıklama geldi. Peki Ziraat, HalkBank, VakıfBank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın faiz oranları düşürüldü. Merkez bankasının günlerdir duruşunu açıklamasının ardından gözler banka faiz oranlarına çevrildi. Faiz haberlerinin ardından ihtiyacı olan vatandaşlar 'Ziraat, HalkBank, VakıfBank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?' sorularını araştırmaya başladı.
Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?
Merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinin ardından gözler banka faiz oranlarına çevrildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın genel kredi faiz oranları gündemdeki araştırma konularından biri oldu. Ödeme yapan, borçlarını ödemek isteyen veya nakit ödeme yapmak isteyen vatandaşlar bankanın kredi faiz oranını sorguluyor. Kamu bankası da konut kredisi faiz oranını indirdi, bugün itibariyle Sıfır Konut kredi faiz oranını 1 milyon liranın altına %1,20'ye indirdi. Merkez bankasının dün faiz oranlarını 100 baz puan indirerek %15'e indirmesinin ardından kamu bankaları harekete geçti. Kamu bankaları da kredi faizlerini ürün ve vade yapısına göre 100 baz puan indirdi.
Kredi Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?
Hesap makinesini kullanarak almak istediğiniz kredi türünü seçebilir, kredi tutarını, geri ödeme sıklığını, vadesini ve faiz oranını belirleyebilir, geri ödeme planı yapabilirsiniz.
HalkBank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
Tüm bireysel nakit ihtiyaçlarınız için aylık %1,69 faiz oranı ve her bütçeye uygun geri ödeme seçeneği sunuyoruz.Vadesi maksimum 0-50.000 liret olmak üzere 36 ay, 50.000 liret üzeri geri ödeme vadesi 24 ay. Kredinizi aylık %1,69 faiz oranı ve 24 veya 36 ay dağıtım ücreti ile kullanabilirsiniz.
Kredi Tutarı (TL): 50.000
Kredi Vadesi(Ay): 36
Aylık Faiz Oranı (%): 1,69
Tahsis Ücreti (TL): 262,50
Taksit Tutarı (TL): 1970,47
Yıllık Maliyet Oranı (%): 27,7356
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
VakıfBank'ın tüm şubeleri, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve emekliler için 36 aya varan vade, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek evrensel kredi imkanları sunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç kredisi faaliyetlerine cep telefonunuz üzerinden de başvurabilirsiniz. Kredilendirme faaliyetleri için aylık sözleşme faiz oranı %1,61'den başlamaktadır. Faiz oranı kişinin KKB (Kredi Sicili) seviyesine göre değişiklik göstermektedir.
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 24 ay
Faiz Oranı (Aylık): % 1.61
Taksit Tutarı: 2.623,24 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
Esnek bir yapıya ve istediğiniz ödeme yöntemine sahiptir. 50.000 liraya kadar olan krediler 36 ay, 50.001 lira ve üzeri krediler 24 ay vade şansına sahiptir. Kişisel ve/veya mali teminatlar alın. Banka, müşterilerine hayat sigortası* ürünleri sağlamak için bireysel krediler kullanmaktadır.
Taksit Tutarı:1.558,25 TL
Faiz Oranı:% 1,63
Yıllık Maliyet Oranı:% 26.6558