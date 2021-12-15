İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tanker arızası sebebiyle askıya alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. İşte detaylar...İstanbul Boğazı'nda Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi."İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır"