Kefirin Faydaları Nelerdir?



Evde Kefir Nasıl Yapılır?



Evde Kefir Mayası Nasıl Yapılır?



protein, vitamin ve mineral kaynağı ve eksiksiz bir tedavi kaynağıdır. Kefir, Kafkasya kökenli bir süt içeceğidir. Sütte laktik asit ve etanol ile fermente edilen kefir tanelerinden oluşur. Başta protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitaminleri ve bağırsak florasını düzenleyen birçok faydalı mikroorganizmayı içeren kefir, fincan başına ortalama 100 kalori içerir. Kefir besleyici özelliklere sahiptir, büyüme döneminde çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, güçlü kemikler oluşturarak boy uzamasına yardımcı olur. Ayrıca kefitrin evde yapımı da oldukça kolaydır. Pekiβ-karoten içeriği bağışıklık sistemini güçlendirebilir, vücuttaki toksik maddelerin çoğalmasını engelleyebilir ve bağışıklık sistemini zayıflatan mikroorganizmaları yok edebilir.Mide ülserine neden olan 'Helicobacter pylori' adlı bakterilerin öldürülmesine yardımcı olur. Ayrıca antibakteriyel etkiye sahiptir ve mide ülserlerinin önlenmesi ve tedavisi üzerinde yardımcı bir etkiye sahiptir.Faydalı mikroorganizmalar, bağırsakta zararlı mikroorganizmaların oluşmasını ve üremesini engelleyerek bağırsak florasını düzenler. Besinlerin sindirimine ve emilimine yardımcı olur. Bu mikroorganizmanın bağırsaktaki dengesi bozulduğunda ishal, kabızlık ve emilim bozukluğu meydana gelebilir ve kefir içeriğindeki doğal mikroorganizmalar ile bu dengeyi sağlar.Kefir, güçlü bir antioksidan olan E vitamini ve selenyum açısından zengindir. Hücre yıkımına neden olan toksinlerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesini destekler.Probiyotikler (kefir gibi) protein ve yağları kolayca sindirebilir. Düşük glisemik indeksli kefir ve içerdiği protein midede uzun süre kalarak kişiye tokluk hissi verir ve kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu sayede açlık krizi önlenebilir ve aşırı gıda ve kalori alımı azaltılabilir.Laktik asit fermantasyonu nedeniyle kefir, sindirimi teşvik eder ve midede gaz oluşumunu azaltır, bu da laktoz intoleransı olan hastaların kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.Kefir, sinirleri yatıştırıcı ve depresyonu azaltan triptofan amino asitleri ve B vitamini içeren sihirli bir içecektir. Rahatlatıcı ve uyku getirici fonksiyonları ile geceleri rahat uykuya dalmanıza yardımcı olur.Kefir evde kolayca hazırlanır. Güvenilir kaynaklardan elde edilebilecek kefir tanelerine ve süte ihtiyacınız var.1 litre süt30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı)Cam kavanozPlastik süzgeç1 litre sütü kaynatın.Üzerinde oluşan kaymağı alın.Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın.Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin.Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz.İlk olarak dikkat edilmesi gereken husus, ev yoğurdu hazırlarken nasıl ki bir önceki yoğurttan 'fermente' yoğurdu ayırıyorsak, kefir mayası hazırlarken de kefir mayası ve çiğ sütten elde edilen ev yapımı kefiri hazırlamamız gerekiyor. Maya ve sütle hazırlanan kefirleri süzerek patlamış mısıra benzer beyaz parçacıkları ayırabilir ve sürdürülebilir kefir mayası elde edebilirsiniz. Özetle, sıfırdan kefir mayası yapamıyorsanız bile, bir kez hazır kefir mayası satın alabilir, ardından kendiniz kefir üretmeye başlayabilirsiniz ve aslında kefir mayası elde etmiş olursunuz.