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Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında?

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının bugünkü konuğu Aytunç Erkin. Vatandaşlar Aytunç Erkin'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında? Aytunç Erkin nereli?

Ekleme: 15.12.2021 - 11:24 Güncelleme: 15.12.2021 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında?
Aytunç Erkin, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının bugünkü konuğu oldu. Bunun üzerine Aytunç Erkin hayatı ve mesleğine dair pek çok soru merak edildi. Özellikle 'Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında? Aytunç Erkin mesleği ne?' soruları izleyiciler tarafından araştırıldı. İşte Aytunç Erkin hayatı...

Aytunç Erkin Kimdir?

1975 yılında Adana Kozan'da doğdu. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Turizm Bölümü'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden ikinci üniversite olarak mezun oldu. Aytunç Erkin 1997 yılından bu yana çeşitli gazete, dergi ve televizyon kuruluşlarında görev yapmaktadır. Aytunç Erkin, kariyerine Sözcü gazetesinde editör olarak devam etti, zaman zaman TV programlarında gündeme ilişkin yorumlar yaptı. Aytunç Erkin 1975 doğumlu olup 2021 yılı itibari ile 46 yaşındadır. Fenerbahçe taraftarıdır.

Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında?

Aytunç Erkin Neden Gündem Oldu?

Aytunç Erkin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ'cüler çıkışıyla tepki toplamıştı. Sosyal medyada gündem olan Aytunç Erkin, bugün Fox TV ekranlarında her sabah yayınşanan Çalar Saat programına konuk oldu. Bunun üzerine ,zleyiciler yeniden Aytunç Erkin ile ilgili soruları aratmaya başladı.
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