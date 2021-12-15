Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında?

Aytunç Erkin Kimdir?



Aytunç Erkin Neden Gündem Oldu?



, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının bugünkü konuğu oldu. Bunun üzerine Aytunç Erkin hayatı ve mesleğine dair pek çok soru merak edildi. Özellikle '?' soruları izleyiciler tarafından araştırıldı. İştehayatı...1975 yılında Adana Kozan'da doğdu. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Turizm Bölümü'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden ikinci üniversite olarak mezun oldu. Aytunç Erkin 1997 yılından bu yana çeşitli gazete, dergi ve televizyon kuruluşlarında görev yapmaktadır. Aytunç Erkin, kariyerine Sözcü gazetesinde editör olarak devam etti, zaman zaman TV programlarında gündeme ilişkin yorumlar yaptı. Aytunç Erkin 1975 doğumlu olup 2021 yılı itibari ile 46 yaşındadır. Fenerbahçe taraftarıdır.Aytunç Erkin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ'cüler çıkışıyla tepki toplamıştı. Sosyal medyada gündem olan Aytunç Erkin, bugün Fox TV ekranlarında her sabah yayınşanan Çalar Saat programına konuk oldu. Bunun üzerine ,zleyiciler yeniden Aytunç Erkin ile ilgili soruları aratmaya başladı.