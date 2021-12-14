POMEM Başvuruları Ne Zaman? POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

POMEM Başvuruları Ne Zaman?

28. Dönem POMEM Başvuru Şartları

Polis olmak isteyen birçok kişi başvuruların alınacağı tarihi heyecanla bekliyordu. Bu sebeple sık sık aratılan sorular arasındabaşlayacak veyer alıyor. Başvuru şartlarını merak eden birçok aday konuyla ilgili araştırmalarına başladı. 28. Dönem alımları polis olmak isteyen birçok kişi tarafından takip edilen konulardandı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Polis olmak isteyen birçok kişi Polis Akademisi hakkında araştırmalar yapıyordu. Geçtiğimiz zamanlarda 27. Dönem POMEM başvurularının alınmasıyla beraber birçok kişi 28. Dönemn veı konuları hakkında araştırma yapıyor. 27. Dönem POMEM başvurularının 08-21 Aralık tarihleri arasında devam edebileceği de belirtilenler arasında bulunuyor. 28. dönem Polis Akademisi başvurularının ise ne zaman yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.Polis olmak isteyen birçok kişi alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde 27. Dönem POMEM başvurularının alınmasıyla beraber birçok adahakkında araştırmalara başladı.Polis Akademisi tarafından belirlenenlere göre şu şekildedir;'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, lisans mezunları için 2017 ya da 2018 yılları içinde yapılmış olan KPSS'den KPSS3 puanı 60 tam puan ve üzeri, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılmış olan KPSS'den KPSSP93 puan türünden 70 tam puan ve üzeri bir puan almış olmak,Önlisans ve lisans mezunu ya da bunlara denkliği olan Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilecek yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılmış olan yaş düzeltmelerinde, düzeltme yapılmadan önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihinden itibaren 30 yaşından gün almamış olmak,Emniyet teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü eş çocukları için 2017 ya da 2018 yılları içinde yapılmış olan KPSS'den KPSSP3 puan türünden en az 48 tam puan ve üzeri, 2016 yılı içinde yapılmış olan KPSS'den KPSSP93 puan türünden ise 56 tam puan ve üzerinde bir puan almış olmak (Emniyet teşkilatlarında çalışan ya da Emniyet teşkilatlarından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır),Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak ve beden kitle endeksi 18-27 aralığında olmak,Sağlık durumu açısından Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan koşulları taşımak,Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması,26/0/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği belirtilen süreler geçmiş olsa dahi adayın kendisinin ve evli ise eşinin;Kasten işlenen bir suç nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmamak,Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı ve bu düzenin işleyişini zedeleyecek suçlar, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmak,Adayın kendisi ve evli ise eşinin, genelev, birleşme yeri, randevuevi ve benzeri yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,Genel ahlak ve edebe aykırı gelebilecek her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek veya satmak,Kumar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde nedeniyle, herhangi adli veya idari bir soruşturma devam etmiyor olmak,Başvuru tarihinde herhangi siyasi bir partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarından birine üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da hala görmüyor olmamak,Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Erkek adaylar için intibak eğitiminin başlayacağı tarihten itibaren 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre silahaltında bulunmamak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları olumlu olmak.'