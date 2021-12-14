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Limonlu Kek Nasıl Yapılır? Limonlu Kek Tarifi

Limonlu kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok kişinin severek tükettiği limonlu kekin nasıl yapılacağı en sık araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.12.2021 - 16:16 Güncelleme: 14.12.2021 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Limonlu Kek Nasıl Yapılır? Limonlu Kek Tarifi
Kek seven birçok kişi neli kekler yapabileceğini araştırmak ve bu konuda ilham almak için kek tarifleri hakkında araştırma yapıyor. Birçok meyveyle veya kakao ile yapılan kek çeşitleri arasında en sevilenlerden biri de limonlu kektir. Bu sebeple birçok kişi limonlu kek nasıl yapılır ve limonlu kek tarifi hakkında birçok araştırma yapıyor. Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle birçok kişinin en sevdiği tarifler arasında yer alan limonlu kek vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Limonlu kek nasıl yapılır ve limonlu kek püf noktaları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Limonlu Kek Nasıl Yapılır?


Limonlu kek mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle birçok kişi tarafından merak edilen lezzetler arasında bulunur. İçinde bulunan C vitamini de bağışıklık sistemi açısından kişiye birçok fayda sağlar. Bu sebeple limonlu kek nasıl yapılır ve limonlu kek tarifi oldukça merak edilir. Limonlu kek yapmak için öncelikle birkaç malzemeye ihtiyacımız bulunuyor.


Limonlu Kek Nasıl Yapılır?

Limonlu Kek İçin Gerekli Olan Malzemeler


Limonlu kek yapmak için gerekli malzemeler temin edildikten sonra kolaylıkla limonlu kek hazırlayabilirsiniz. İşte limonlu kek yapmanız için gerekli olan malzemeler;
• 4adetyumurta
• 1su bardağı toz şeker
• 1adetrendelenmiş limon kabuğu
• 2yemek kaşığı limon suyu
• 1/2su bardağı ayçiçek yağı
• 1su bardağı süt
• 3 su bardağı un
• 1paketvanilin
• 1paketkabartma tozu


Limonlu Kek Tarifi


Limonlu kek yapmak için gerekli olan malzemelerin temin edilmesinin ardından kolaylıkla limonlu kek tarifi yapabilirsiniz. Öncelikle toz şekeri ve yumurtayı bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. İyice beyazlaşıp köpük olana kadar çırpmanız kekinizin iyi bir şekilde kabarması için büyük önem taşır. Ardından süt, yağ ve limon suyunu ekleyerek karıştırın. Elenmiş unu, kabartma tozunu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyerek çırpmadan iyice karıştırmanız gerekir. Yağlanan kek kalıbına harcı boşaltın ve eşit oranda dağıldığından emin olun. Önceden ısıtılan 170 derecelik fırına limonlu kekinizi koyarak 40 dakika boyunca pişirin. İçini çekmesi için dinlendirdiğiniz keki bu sürenin ardından dilimleyerek servis edebilirsiniz.


Limonlu Kek Tarifi

Kek Kalıptan Çıkmazsa Ne Yapılmalı?


Kekin kalıptan çıkmaması birçok kişinin endişelenmesine ve kekine zarar vermesine neden olabilir. Bu sebeple birkaç yöntemle emeklerinize yazık etmeden kekinizi kalıptan çıkarabilirsiniz. Kek kalıbınızın üzerine nemli bez koyarak ters çevirin. Ardından kenarlardan yapışan kısımları ayırmaya çalışın. Kolaylıkla kekinizin çıktığını göreceksiniz.

Limonlu Kek Kalori


Limonlu kek kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple limonlu kek kaç kalori sorusu sık sık araştırılıyor. Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler özellikle limonlu kekin kalorisi hakkında araştırma yapıyor. Bir dilim limonlu kekte yaklaşık 150 kalori bulunur. Porsiyon kontrolü sağladığında limonlu kek tüketimine dikkat edilmesi gerekir. İçinde bulunan şeker sebebiyle şeker hastaları tarafından tehlikeli bir besin olabilir. Bu sebeple glüten hastalığına sahip kişilerin ve şeker hastalarının limonlu kek tüketmeden önce alanında uzman bir doktora danışması gerekir.


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