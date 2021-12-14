Hilal Altınbilek ve Metin Hara’dan evlilik sinyali: Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?

Hilal Altınbilek Kimdir?



Hilal Altınbilek Filmografisi

Hilal Altınbilek Sevgilisi Kimdir?



, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği karakter sayesinde oldukça tanınmıştı. Son zamanlarda Adriana Lima’nın eski sevgilisi Metin Hara ile birlikteliği konuşulan Hilal Altınbilek, gündemden düşmüyor. Son olarakve yazar sevgilisi Metin Hara, Bebek'te görüntülendi. Yaptığı açıklamalarla evlilik sinyali veren oyuncu hakkında “?” soruları araştırılmaya başladı.Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991'de İzmir'de Kosovalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokuldan beri drama ile ilgileniyor. Oyunculuğa Egg Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki öğrenimi sırasında başladı. Güzellik yarışmasında ilk beşe girdi ve fotoğraf modeli oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çağdaş tiyatro topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'da oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yayınlanan "Delin Sura" dizisi ile kazanmıştır. 2013 yılında yayınlanan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında "Hayatın Aşkı" dizisinde Nil rolünü oynadı. 2018 yılından beri Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Züleyha Yaman rolünü oynamaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ve Engin Akyürek ile birlikte yazdığı "Çocuklar Sana Emanet" adlı dizide rol aldı.Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Züleyha Yaman)Çocuklar Sana Emanet - 2018 (Film) (Yeşim)Hayatımın Aşkı - 2016 (Nil)Karagül - 2013-2016 (Özlem)Derin Sular - 2011 (İrem)Oyuncu Hilal Altınbilek, daha önce Adriana Lima ile birlikteliği nedeniyle çok konuşulan yazar Metin Hara ile ilişki yaşıyor. İlişkilerini önceden gizlemeye çalışan Hilal Altınbilek ve Metin Hara artık objektiflere el ele poz veriyor.