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Hilal Altınbilek ve Metin Hara’dan evlilik sinyali: Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?

Hilal Altınbilek, Metin Hara ile olan birlikteliği sonrası oldukça konuşulmaya başlamıştı. Hilal Altınbilek ve Metin Hara çiftinin yaptığı son açıklamanın ardından oyuncu yeniden gündeme geldi. Peki Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?

Ekleme: 14.12.2021 - 09:47 Güncelleme: 14.12.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Hilal Altınbilek ve Metin Hara’dan evlilik sinyali: Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?
Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği karakter sayesinde oldukça tanınmıştı. Son zamanlarda Adriana Lima’nın eski sevgilisi Metin Hara ile birlikteliği konuşulan Hilal Altınbilek, gündemden düşmüyor. Son olarak Hilal Altınbilek ve yazar sevgilisi Metin Hara, Bebek'te görüntülendi. Yaptığı açıklamalarla evlilik sinyali veren oyuncu hakkında “Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?” soruları araştırılmaya başladı.

Hilal Altınbilek ve Metin Hara’dan evlilik sinyali: Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?

Hilal Altınbilek Kimdir?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991'de İzmir'de Kosovalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokuldan beri drama ile ilgileniyor. Oyunculuğa Egg Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki öğrenimi sırasında başladı. Güzellik yarışmasında ilk beşe girdi ve fotoğraf modeli oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çağdaş tiyatro topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'da oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yayınlanan "Delin Sura" dizisi ile kazanmıştır. 2013 yılında yayınlanan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında "Hayatın Aşkı" dizisinde Nil rolünü oynadı. 2018 yılından beri Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Züleyha Yaman rolünü oynamaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ve Engin Akyürek ile birlikte yazdığı "Çocuklar Sana Emanet" adlı dizide rol aldı.

Hilal Altınbilek Filmografisi

Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Züleyha Yaman)
Çocuklar Sana Emanet - 2018 (Film) (Yeşim)
Hayatımın Aşkı - 2016 (Nil)
Karagül - 2013-2016 (Özlem)
Derin Sular - 2011 (İrem)

Hilal Altınbilek ve Metin Hara’dan evlilik sinyali: Hilal Altınbilek Kimdir? Hilal Altınbilek Kaç Yaşında?

Hilal Altınbilek Sevgilisi Kimdir?

Oyuncu Hilal Altınbilek, daha önce Adriana Lima ile birlikteliği nedeniyle çok konuşulan yazar Metin Hara ile ilişki yaşıyor. İlişkilerini önceden gizlemeye çalışan Hilal Altınbilek ve Metin Hara artık objektiflere el ele poz veriyor.
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