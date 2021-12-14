Evlilik Hakkında Her Şey Bitti Mi? Evlilik Hakkında Her Şey Bu Hafta Neden Yok?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Ancak Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta yayınlanmayacak. Peki Evlilik Hakkında Her Şey Bitti Mi? Evlilik Hakkında Her Şey Bu Hafta Neden Yok? Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Ne Zaman?
'Evlilik Hakkında Her Şey' izleyicileri yeni bölümü Fox TV'nin yayın akışında göremeyince nedenini merak etmeye başladılar. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yerine yayın akışında yeni dizi 'Mahkum' saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kanaldan yapılan açıklamada Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünün yayın saati açıklandı. Bunun üzerine izleyiciler 'Evlilik Hakkında Her Şey Bitti Mi? Evlilik Hakkında Her Şey Bu Hafta Neden Yok? Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Ne Zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.