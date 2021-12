Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Ancak Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta yayınlanmayacak. Peki Evlilik Hakkında Her Şey Bitti Mi? Evlilik Hakkında Her Şey Bu Hafta Neden Yok? Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Ne Zaman?

' izleyicileri yeni bölümü Fox TV'nin yayın akışında göremeyince nedenini merak etmeye başladılar. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yerine yayın akışında yeni dizi 'Mahkum' saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kanaldan yapılan açıklamadaünün yayın saati açıklandı. Bunun üzerine izleyiciler '?' sorularına yanıt aramaya başladı.' dizisi bu hafta yayınlanmayacak. FOX tarafından yapılan açıklamada Gökçe Bahadır, kendisine koronavirüs bulaştığını duyurdu ve dizinin bugün yeni bölümüyle seyirciyle buluşamayacağını belirtti. Yapılan açıklamada “Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!” ifadelerine yer verildi.Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, son zamanlarda Fox TV'nin en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde dizisinin izleyicileri kötü bir haber aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı. Bu nedenle Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bu hafta ekranlara gelemeyecek. Bunun üzerine izleyiciler '?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Evlilik Hakkında Her Şey 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı yeni bölümünde yayınlanacak.