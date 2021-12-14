Dogecoin Nedir? Dogecoin Nasıl Alınır? Dogecoin Kaç TL?

Dogecoin Nedir?



Dogecoin Nasıl Alınır?



Dogecoin Cüzdanı Nedir?



Dogecoin Kaç TL?



aslında 2013 yılında bir şaka olarak geliştirildi ve şüphesiz son zamanlarda en çok konuşulan kripto para birimlerinden biri. Elon Musk'ın paylaşımlarından sonra değeri katlandı ve şu anda kripto para borsalarındaki en popüler kripto paralardan biri oldu. Bunun üzerine '?' soruları araştırılmaya başladı. Sizler içinhakkında tüm bilgileri bir araya getirdik.Dogecoin, 2013 yılında yazılım geliştiricisi Billy Markus tarafından Portland, Oregon'da geliştirildi ve Litecoin tabanlı elektronik bir para birimidir. Bu popüler kripto para birimi, Ɖ ve DOGE kısaltması ile işaretlenmiştir ve logosu, Shiba Inu'dan ilham alan logosuyla da bilinir. Dogecoin başlangıçta bir şaka olarak tasarlanmış olsa da, hızla büyük bir takipçi kitlesi kazandı ve günümüzün en popüler kripto para birimlerinden biri haline geldi. Orijinal plan Dogecoin'i 100 milyar birime sınırlamak olsa da, daha sonra Dogecoin'i süresiz olarak tedarik etmeye karar verildi.Dogecoin satın almak için yerel bir kripto para borsasında listelenmiş olmanız gerekir. Paribi ve Koinim gibi yurtiçi kripto para borsalarında hesap oluşturup kişisel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Hesabınıza EFT, havale veya Papara yoluyla para yatırabilir ve ardından hesabınızdaki parayı kullanarak Dogecoin alabilirsiniz.Dogecoin cüzdan, varlıklarınız için en yüksek düzeyde güvenlik sağlayan bir dijital saklama deposudur. Telefonunuzu kaybetseniz bile DOGE'niz güvende çünkü hesabınızı kilitleyebilir ve şifrenizi alabilirsiniz. Güvenlik bir şifre ile sağlanır. Dogecoin, dijital cihazınıza indirebileceğiniz en çok tavsiye edilen kripto para cüzdanlarından ikisine sahiptir. Bunlar Dogecoin Core ve MultiDoge'dur.Elon Musk'ın açıklamalarıyla yükselişe geçen Dogecoin fiyatı oldukça merak ediliyor. 1 Dogecoin (DOGE) : 2,80 Türk lirası değerinde işlem görüyor.