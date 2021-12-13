TÜSEB Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları Nelerdir? TÜSEB Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?



TÜSEB Güvenlik Görevlisi Alımı Ne Zaman?

TÜSEB Güvenlik Görevlisi Personel Alımı Şartları

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan sonrası birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındavenelerdir sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Alımların İŞKUR üzerinden yapılacağının duyurulmasıyla adaylar konu hakkında birçok araştırma yapmaya başladı.venelerdir sorusu için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.TÜSEB tarafından güvenlik görevlisi alımlarının yapılacağının açıklanmasıyla çalışmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Konu kapsamında en merak edilen sorular arasında iseveyer alıyor. TÜSEB alımların İŞKUR üzerinden gerçekleşeceğini belirtti. Başvuruların başlangıç tarihi ise 13 Aralık olarak belirtildi. 17 Aralık’a kadar devam edecek başvuru süresinin ardından adaylar değerlendirmeye alınacak.TÜSEB’in 25 güvenlisi alacağını açıklamasının ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. En çok araştırılanlar arasında iseveyer alıyor. Alımların İŞKUR tarafından yapılacağı da belirtilenler arasında bulunuyor. Sitede yayımlanan başvuru şartları şu maddeler halinde sıralanıyor;• “2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.• Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.• Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).• Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.• Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.• Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Kontenjan dağılım tablosunun 1. sırasında yer alan İstanbul Koşuyolu Yerleşkesine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Kontenjan dağılım tablosunun 2. sırasında yer alan Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)• Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuruya yapılacak ilde ilan tarihi itibarıyla ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)• En az ortaöğretim mezunu olmak.• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.• İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.”