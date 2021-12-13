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Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...

Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, arama çalışmaları devam eden 75 yaşındaki vatandaştan acı haber geldi...

Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Ekleme: 13.12.2021 - 10:06 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.



Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise haber alınamıyordu. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.



ACI HABER GELDİ
Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş'in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş'in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



AFAD ekiplerinin köydeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatlerce etkili olan sağanak yağış ise etkisini kaybetti.

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