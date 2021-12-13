Boyun Düzleşmesi Nedir? Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir?

Boyun Düzleşmesi Neden Olur?



Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir?



Boyun Düzleşmesi Nasıl Geçer?



Sağlıklı insanlarda servikal omurgamız C şeklindedir. Çeşitli nedenlerle beyne kan naklini önlemek için bir çubuk gibi düzleşir. Buna düz boyun denir., boynun normal eğriliğinin kaybolmasıdır. Beyne yetersiz kan gelmesi nedeniyle boyun düzleştirmenin birincil belirtileri olan baş ağrıları, boyun ağrısı ve diğer ağrılar ortaya çıkar. Bu durumdan sonra baş dönmesi, unutkanlık, aşırı hassasiyet gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Düz bir boyun da zayıflığa ve yorgunluğa neden olabilir. Ne kadar uyursak uyuyalım, kendimizi yorgun hissedeceğiz. Bunlar düzleştirilmiş bir boynun tipik belirtileridir. Boyun uzun süre düzeltilmezse kulak çınlaması ve dengesizlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Boyun düzleşmesi tedavi edilmezse omurlar arasındaki diskleri de tahrip ederek boyun fıtığına kapı aralayabilir. Ayrıca boyun uzun süre tedavi edilmeden düzleştirilirse boyun kireçlenmesi de meydana gelecektir. PekiÇalışma hayatında edinilen yanlış duruş bozuklukları; Uzun süre aşağı doğru bakarak okuma ve çalışma alışkanlığı ( bankacılar, basın mensupları, yazarlar muhasebeciler gibi bilgisayarın sık kullanıldığı meslekler, müzisyenlik, ressamlık, yazarlık, seramik, heykeltıraşlık, fabrikaların montaj bandında çalışma vb. mesleksel vaziyetler)Kemik kitlesinde kayba ve kemikte incelmeye kapı aralayan osteoporoz (kemik erimesi) hastalığıAlıngan, hassas ve mükemmeliyetçi kişiler ve stres altında yaşayan kişiler de boyun düzleşmesi için riziko grubundaki insanlardır. Bu kişiler üzerinde çok fazla stres biriktirirler, bu vaziyetten boyun bölgeleri de negatif etkilenip boyunda düzleşme yaşayabilirler.Hammallık gibi sık sık ağır yükler kaldırmaObezite aşırı şişmanlık vücudun ağırlık merkezini değiştirip boyun düzleşmesi yapabilir.Sıhhatsiz yataklarda uyuma alışkanlığı, yersiz yastık kullanmaUzun müddetli araç kullanmaBoynun çeşitli nedenlerden dolayı zorlanması ve gücenmesiAşırı bilgisayar kullanımı, internette uzun müddet kalma, uzun süre televizyon izleme gibi etmenlere duruş pozisyonu bozukluğuIslak saçla, saçları kurutmadan dışarı çıkmakDaimi baş aşağı öne bakılarak yapılan işler (Elişi yapma, resim tezhip sanatı gibi işlerde çalışma)Skolyoz benzeri anatomik bozukluklar-Baş ağrısı (ense, şakaklar, alın ve göz küreleri arkasında ağrı)-Baş dönmesi-Mide bulantısı-Boyun ağrısı-Kulak çınlaması-Boyunda tutulma-Omuz ağrısı-Halsizlik bitkinlik-Çene ağrısı-Sırt ve bel ağrısı-Tez yorulma-Sırtta uyuşma-Uykusuzluk-Tansiyon yüksekliği-Gerginlik, stres-Zihin bulanıklığı-Konuşma bozukluğu-Boynu döndürmede sıkıntı hayata-Vücutta, ayaklarda uyuşma, karıncalanma-Ense kökü ağrısı-Bulantı-Alınganlık-Unutkanlık-Konsantrasyon bozukluğu-Kollarda uyuşma ve ağrı. Boyun düzleşmesinde kollara giden sinirlerin geçtiği kemik kanallar daralır ve bu da kollarda uyuşma ve ağrıya kapı aralar.Boyun düzleşmesi neticesi iç uzuvlarımızın çalışmalarını tertip eden vagus siniri gerilir, vagus sinirinin çalışması bozulur. Bu vaziyet da çarpıntı, soluk açlığı, midede şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve kabızlık gibi meselelere yol açar.Boyun düzleşmesi hastalığı bulunan kişilerin cevabını en çok merak ettiği soru da boyun düzleşmesi nasıl geçer sorusudur. Öncelikli olarak boyun düzleşmesi fizik tedavi yardımıyla tedavi edilen bir rahatsızlıktır, sadece ilaç tedavisi gibi bir tedavi yöntemi mümkün değildir.Boyun düzleşmesi tedavisi için başvurulması gereken bölümler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon poliklinikleri veya Ortopedi ve Travmatoloji polikliniği olarak bilinir.Boyun düzleşmesi için bilinen en etkili yöntem de uzmanlar tarafından önerilen boyun düzleşmesi hareketleri olarak bilinir. Bu hareketler dışında uygulanabilecek tedaviler arasında boyun düzleşmesi için yastık, uzmanlar tarafından uygulanan masaj, boyun bölgesine uzman kontrolünde sıcak-soğuk uygulama sayılabilir. Bu rahatsızlıkta genelde son tercih ameliyat olmalıdır.Boyun düzleşmesi rahatsızlığı belirtilerin şiddetine ve hastalığın ilerleme derecesine göre değişiklik gösterebilir.Bu hastalık tedavi edilmediği sürece görülen ağrılar yavaş yavaş şiddetlenir ve artık ağrı kesici ilaçlara cevap veremez konuma gelir, bu ağrılar sonucunda da kişinin ruhsal problemleri oluşmaya başlar.