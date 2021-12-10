Süte Zam Mı Geldi? 10 Aralık Güncel Süt ve Süt Ürünleri Fiyatları



Süt ve Süt Ürünlerine Zam Mı Geldi?

Günlük Süt Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Dalgalanan döviz kuruyla beraber birçok ürünün fiyatında değişimler gözlenmeye başladı.vesoruları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor.birçok kişinin merak konusu haline geldi. Sosyal medyada süt ve süt ürünlerine zam geldiğinin belirtilmesinin ardından konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Konu kapsamında en merak edilenlerden biri isesorusudur. 8 Aralık tarihinden itibaren süt fiyatlarının artmasıyla çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bakan Pakdemirli tarafından ise konuyla ilgili “Son dönemde süt fiyatlarının güncellenmesi gerekiyordu.” açıklaması yapıldı.sorusu ve diğer detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.8 Aralık tarihinden itibaren süt ve süt ürünleri fiyatlarının güncellendiği belirtildi. Bu kapsamda en merak edilen sorular arasındaveoldu sorusu yer aldı. Günlük sütün fiyatının 3,20 liradan 4,70 liraya çıktığı belirtildi. 25 litreden 1 kilo tereyağı elde edilmesi sebebiyle tereyağı fiyatlarında da artış gözlemlendi. 54 liradan 70 liraya çıkan tereyağı fiyatları çoğu kişinin tartışma konusu oldu. Kaymak fiyatları da benzer şekillerde arttı. Peynirin ise 44 liradan 56 liraya çıktığı bilinenler arasında yer alıyor. Yoğurt fiyatlarında da 5 liralık zamlar görülmeye başlandı.Ulusal süt konseyi tarafından belirtilenlere göre günlük sütün bir litresinin 3,20 liradan 4,70 liraya çıkarıldığı belirtildi. Süt konseyi üretim maliyetinin arttığını ve fiyatların güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak bir toplantı yapılacağı belirtilmişti.sorusu da bu sebeple merak eidlmişti. Yapılan toplantı sonrası açıklama ise şu şekilde gerçekleşti;'Bilindiği üzere 16.06.2021 tarihinde 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3,20 TL/Litre olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmıştır. Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 7 Kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.'Türkiye Ziraat Odaları Birliği, süt üreticilerini temsil eden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği tarafından süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiği belirtilmişti. Çiğ süt fiyatlarının arttırılması ve 4,70 lira yapılması istenilmişti. 30 Kasım itibariyle süt ve süt ürünlerine zam yapılacağına karar verildi. Zamların ise 8 Aralık günü uygulanacağı belirtildi.