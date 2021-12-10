İzmir'de bazı iş yerlerini su bastı

Meteoroloji'den turuncu kodla uyarı yapılan İzmir'de sağanak yağış etkisini gösteriyor.Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.KEMERALTI ÇARŞISINI SU BASTIZaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış, özellikle ana caddeler ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafı zor durumda bıraktı.SULARI KOVALARLA BOŞALTTILARÇarşıda Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak, sular altında kaldı. Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi.Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak suları dükkanlarından boşaltmaya çalıştı.'HER YIL ÇARŞI BU SORUNU ÇEKİYOR'Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, 'Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor.' dedi.TRAFİKTE SAĞANAK ÇİLESİYağmur suları, bazı caddelerde su birikintilerine de neden olurken, bu nedenle ana caddelerde zaman zaman yoğun araç trafiği oluştu.