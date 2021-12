İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum

Her gün yüzlerce yalan üreten fondaş medya ve ajanslar sosyal medyada terör estiriyor. Başkan Erdoğan'ın devirmek için kirli senaryoyu dolaşıma sokan bu trol siteler kamuoyunun Erdoğan'a olan muhabbetini bitirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.BU NASIL YALAN!Fondaş Yol TV'ye sokaktan geçen biriymiş gibi çıkarak "Asgari ücrete çalışıyorum, her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum" şeklinde sokak röportajı veren kişinin CHP'li İBB'de İSTAÇ operatörü olarak 7 yıldır çalışan net maaşı 6.300 lira olan Fırat Bıcırdı olduğu belirlendi.Bıcırdı'nın hayrete düşüren açıklaması şöyle:"Ben asgari ücretle çalışıyorum. 2 bin 300 lira kira veriyorum. Her girdiğim işten çıkartıyorlar. Direkt tek bahane 'Suriyeliler daha ucuza çalışıyor kardeşim kapı orada'. Başka bir yere giriyorum. Aynı sistem. O yüzden yani pek de boş konuşmaya gerek yok."KURGU ROPÖRTAJ İÇİN PARA ALDIİSTAÇ operatörü Fırat Bıcırdı'nın bu ropörtaj için Yol TV'den 100 TL aldığı iddia ediliyor. Yoğun bir şekilde kurgu sokak röportajları çeken Yol TV, marjinal kişilerin ifadelerini sosyal medyaya taşıyarak yalan haberler üretiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemlerin köpürten mezkur operasyon aparatı, provoke edilen azınlık öğrenci grubunu dağıtan polisin, "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" sözünü "Aşağı bak" yalanıyla aktararak olayların büyümesinde etkili rol oynamıştı.YOL TV'NİN 2 ORTAĞI PKK'LI DİĞERİ SOL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİYol TV'nin ortaklarının Özgür Öz, Veli Aydın ve Hüseyin Mat olduğu öğrenildi. Yol TV'nin patronajındaki 2 ortağınsa PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu için Almanya'ya kaçtığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Söz konusu kişilerin hisselerinin yüzde 33.33 olduğu belirtiliyor.ÖZGÜR ÖZ; PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU VE ALMANYA'DA YAŞIYORYol TV hissedarlarından Özgür Öz'ün; PKK/KCK faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, 10 Mart 2011 tarihinde yurt dışına çıktığı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunduğu ve Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu bildirildi.HÜSEYİN MAT, TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞ VE ALMANYA'DAYol TV hissedarlarından olan PKK'lı Hüseyin Mat'ın da Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiğini, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.VELİ AYDIN, DEVRİMCİ HALK BİRLİĞİ ÜYESİYol TV Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarlarından Veli Aydın'ın ise; Devrimci Halk Birliği isimli yasadışı örgüt mensubu olduğu iddia ediliyor.YOL TV KURUCU GENEL MÜDÜRÜ HIDIR TEMEL, ALMANYA'DAPKK'lı fondaş sitenin kurucu genel müdürlerinden olan Hıdır Temel hakkında; DHKP-C terör örgütü lehine toplama kararı verilen Kurtuluş Dergisi ve diğer yayınların gönderileceği adresin sahibi olduğu iddia ediliyor.Hıdır Temel'in; 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak olan genel seçimde Barış Partisi'nden milletvekili adayı olduğu, Almanya'da bölücü örgütlerle bağlantılı olduğuna ilişkin ihbar mektuplarının bulunduğu da öne sürülüyor. Temel'in, 9 Mart 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden çıkış kaydının bulunduğu, Almanya'da ikamet ettiği ifade ediliyor.