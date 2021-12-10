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BM'nin 2 numarasından Başkan Erdoğan'a destek: Dünya 5’ten Büyüktür

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, çok özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 'Dünya 5’ten Büyüktür' çağrısına destek veren Seth, "BM Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor, davranması gerektiği gibi davranmıyor" dedi.

Ekleme: 10.12.2021 - 08:54 Güncelleme: 10.12.2021 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye ülkenin veto hakkını eleştiren 'Dünya 5'ten Büyüktür' söylemine BM'nin ikinci adamından da destek geldi. BM Genel Sekreter Yardımcısı, Hindistanlı Nikhil Seth, 'Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor' dedi. İklim krizine karşı farkındalık yaratmak ve çözüm
yollarını gençlerle birlikte tartışmak için İstanbul'da düzenlenen İklim Zirvesi ve Genç Diplomatlar Konferansı'na katılan Seth, çok özel açıklamalarda bulundu.

REFORM ÇAĞRILARI VAR

Seth, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünyanın beşten büyük olduğunu' vurgulayan söylemine katılıyor musunuz? Bu konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu şöyle yanıtladı: 'Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelere atıf yapıyorsunuz. Bugün birçok ülke Güvenlik Kurulu'nun daimi ve veto yetkisi olan üyelerinin aralarındaki siyasi farklılıklar nedeniyle görevlerini aksattığını düşünüyor. Bu yüzden Güvenlik Konseyi'nin yerel ve bölgesel problemlere daha duyarlı olması için değişik yerlerden yapılan reform çağrılarının altında bir mantık var. Siyasi farklılıklar yüzünden insanlar giderek konseyin daha fazla paralize olduğunu, davranması gerektiği gibi davranmadığını düşünüyor. Yani Güvenlik Konseyi'ni eleştirmenin altında bir mantık var ve günümüzdeki barış ve güvenlik konularına koordine bir şekilde çok daha fazla değinmesi konusunda herkes hemfikir.'

TÜRKİYE'NİN NOTU ÇOK İYİ

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Direktörlüğü görevini de yürüten Nikhil Seth sürdürülebilir bir dünya için Türkiye'nin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. BM tarafından
belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında Türkiye'nin hem yerel hem de uluslararası anlamda çok şey yaptığını belirten Seth, 'Bence iyi işler yaptığı alanlar fakirlik, sağlık ve eğitim. Cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi alanında ve diğer hedefler noktasında da önemli başarılar gösteriyor' dedi. Türkiye'nin son zamanlarda iyi işler yaptığını vurgulayan Seth, 'Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda durum biraz daha karışık. Gaz emisyonlarının azaltılması, içilebilir su konularında ve herkes için enerji konularına baktığımızda resim biraz karışık. Türkiye'nin notu gayet iyi' diye konuştu.

GENÇLERİN ROLÜ ÖNEMLİ

Nikhil Seth, Genç Diplomatlar Konferansı'ndaki konuşmasında iklim farkındalığı konusunda gençlerin önemine dikkat çekti. Sabah'ta yer alan habere göre, Seth, 'Hepimizin karşılaştığı acil bir durum var. Yoksulluk, açlık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, düzgün istihdam problemleri, enerjiye erişimimiz olmaması ya da dünyamızı korumaya erişimimizin olmaması ya da deniz sistemini, iklim sistemimizi koruyacak imkânlara erişememek gibi. Bunların çözümü sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde' dedi.
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