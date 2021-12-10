Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? Adalet Bakanlığı Personel Alımı Şartları



Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?







Adalet bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nereden Yapılır?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Şartları

Adalet Bakanlığı tarafından personel alımlarının yapılacağının açıklanmasıyla beraber birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Konu kapsamında en merak edilen iseoldukça merak ediliyor. Duyurunun yapılmasının ardından konuyla ilgili birçok detay araştırıldı. En çok merak edilenve daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.Adalet Bakanlığı personel alımı ilanları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık araştırılanlar arasındasorusu yer alır. Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı ilanın ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alanlarında birçok personel alımı yapacak. 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı alınacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan şu şekildedir;“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği' hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.”Çoğu kişi Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanın görünce konu hakkında araştırmalara başladı. Bu konu kapsamında en çok merak edilenler arasındasorusudur. Personel alımları için başvuruların 13 Aralık tarihinde başlayacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Başvuruların 17 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor.Konuyla ilgili sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alınacağının belirtilmesinin ardından çoğu kişi ilana nereden başvurulacağını araştırmaya başladı. E-Devlet üzerinden kimlik bilgileri ile kolaylıkla ilana başvurabilirsiniz.Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de personel alımı yapılacağının belirtilmesiyle beraber birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özelliklebirçok kişi tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan başvuru şartları şu şekilde belirtilmiştir;-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,-2020 yılı Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda KPSSP3 puan türünden 70 ve üstü puan almış olmak,-Psikolog kadrosu için Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,-Pedagog kadrosu için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,-Sosyal Çalışmacı kadrosu için Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler Lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,-Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak şartıyla yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.