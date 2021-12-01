Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Tesla tarafından üretilen bir düdüğün tanıtımını Elon Musk yaptı. Cybertruck'tan esinlenerek tasarlanan 'Cyberwhistle' satışa sunuldu. Cyberwhistle'ın fiyatı şu an 50 dolar yani sabahki kur fiyatıyla yaklaşık 680 liradan satılıyor. Musk yeni düdük için, "Aptal Apple Parlatma Bezine para harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü alın" ifadelerini kullandı.