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10 Kasım Kargolar Açık Mı? 10 Kasım Kargolar Çalışıyor Mu?

10 Kasım kargoların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde her yıl ulu önder Atatürk saygı ve özlemle anılıyor. Peki 10 Kasım Kargolar Açık Mı? 10 Kasım Kargolar Çalışıyor Mu?

Ekleme: 9.11.2021 - 11:11 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
10 Kasım Kargolar Açık Mı? 10 Kasım Kargolar Çalışıyor Mu?
10 Kasım'a saatler kalmışken “10 Kasım Kargolar Açık Mı?” sorusu tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Çarşamba gününe gelen 10 Kasım her yıl Atatürk'ü Anma Günü olarak kutlanıyor. 10 Kasım Resmi tatil olarak açıklanmasa da bazı şirketler çalışanlarına bu günde tatil verebiliyor. Bu nedenle 10 Kasım'da kapalı olacak yerler merak ediliyor. Peki 10 Kasım Kargolar Açık Mı? 10 Kasım Kargolar Çalışıyor Mu? İşte yanıtı…

10 Kasım Kargolar Açık Mı?


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle tüm kargolar, normal çalışma saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek. Tüm kargolar 10 Kasım Çarşamba günü hizmet verecek.

10 Kasım PTT Açık Mı?


PTT devlet dairesi olduğu için resmi tatillerde çalışmaz. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil ilan edilmediği için PTT Çarşamba günü açık olacak. 10 Kasım'da PTT normal çalışma saatlerinde olduğu gibi hizmet verecek.
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