10 Kasım Kargolar Açık Mı? 10 Kasım Kargolar Çalışıyor Mu?

10 Kasım Kargolar Açık Mı?



10 Kasım PTT Açık Mı?



10 Kasım'a saatler kalmışken “?” sorusu tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Çarşamba gününe gelen 10 Kasım her yıl Atatürk'ü Anma Günü olarak kutlanıyor. 10 Kasım Resmi tatil olarak açıklanmasa da bazı şirketler çalışanlarına bu günde tatil verebiliyor. Bu nedenle 10 Kasım'da kapalı olacak yerler merak ediliyor. Peki? İşte yanıtı…10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle tüm kargolar, normal çalışma saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek. Tüm kargolar 10 Kasım Çarşamba günü hizmet verecek.PTT devlet dairesi olduğu için resmi tatillerde çalışmaz. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil ilan edilmediği için PTT Çarşamba günü açık olacak. 10 Kasım'da PTT normal çalışma saatlerinde olduğu gibi hizmet verecek.