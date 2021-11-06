  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hint Yağı Faydaları Nelerdir? Hint Yağı Nasıl Kullanılır?

Hint yağı çoğu kişi tarafından tercih edilen bitkisel bir yağdır. Özellikle saça ve cilde olan faydalarıyla dikkat çekmektedir. Peki, hint yağı faydaları nelerdir? Hint yağı nasıl kullanılır? Hint yağı yüze sürülür mü? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.11.2021 - 18:24 Güncelleme: 6.11.2021 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Hint Yağı Faydaları Nelerdir? Hint Yağı Nasıl Kullanılır?
Hint yağı birçok kullanım alanına sahip bitkisel bir yağdır. Özellikle saç ve sakal için kullanılmaktadır. Hint yağı faydaları arasında kabızlık sorununa iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca eklem ağrıları için oldukça kullanılmaktadır. Hint yağı faydaları nelerdir ve hint yağı nasıl kullanılır bu sebeple en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Hint yağı saça ve cilde de oldukça fayda sağlamaktadır. Hint yağı hakkında daha fazla bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Hint Yağı Faydaları Nelerdir?


Hint yağı faydaları arasında özellikle bağırsak problemlerine iyi gelmesi bulunmaktadır. Hint yağı genellikle cilt ve saç bakımında kullanılmaktadır. Bu sebeple kozmetik sektörü için vazgeçilemeyen popüler yağlardan biri haline gelmiştir. Hint yağı özellikle içinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırır ve kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özellikleriyle kanser riskini de azaltmaktadır. Ayrıca hint yağı faydaları arasında şu maddeler de bulunmaktadır;

-Kabızlık için en etkili çözümlerdendir.

-Eklem ağrılarına iyi gelerek vücudu rahatlatır.

-Karaciğeri temizlemekte işe yarar.

-Parkinson hastalığını tedavi edici etkiye sahip olduğu söylenmektedir.

-Kaşları güçlendirir.

-Kirpiklerin uzamasını sağlar.

-Saç diplerine masaj yapılarak uygulandığında saçların uzamasına yardımcı olacaktır.

-Ciltte bulunan çatlak problemine iyi gelir.


Hint Yağı Saça Faydaları


Hint yağı saça faydaları arasında özellikle saçları gürleştirerek uzatması bulunmaktadır. Hint yağını gece yatmadan önce saça masaj yaparak uyguladığınızda saçlarınızı onararak güçlendirecektir. Bu noktada hin yağı kirpik uzatır mı sorusu da oldukça merak edilmektedir. Hint yağı düzenli uygulandığı takdirde kaş, kirpik ve sakal uzamasında oldukça etkilidir.




Hint Yağı Nasıl Kullanılır?


Hint yağını saçları için kullanmak isteyen kişiler gece yatmadan önce maske yaparak kullanabilir. Şampuanınıza veya saç kreminize katarak da düzenli bir kullanım sağlayabilirsiniz. Hint yağı nasıl kullanılır sorusu ayrıca kaş ve kirpik için de merak edilmektedir. Hint yağı kirpiklere temiz bir maskara fırçasıyla veya kulak çubuğuyla uygulanabilir. Kaşlar içinde aynı şekilde hint yağını bir kulak çubuğuna damlatarak kullanabilirsiniz.


Hint Yağı Yüze Sürülür Mü?


Hint yağı saç ve kirpik uzatmasıyla bilinen bitkisel yağlardandır. Fakat çoğu kişi hint yağı yüze sürülür mü sorusunu da merak etmektedir. Hint yağı gece yatmadan önce cilde masaj yaparak uygulandığında cildi nemlendirerek pürüzsüzleşmesine fayda sağlayacaktır. Fakat hint yağı yüze sürülürken dikkatli olunması gereken bir nokta bulunmaktadır. Hİnt yağı fazla kullanıldığında yüz tüylerinin çıkmasına ve artmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple aşırı derecede kullanılmaması tavsiye edilmektedir.






Hint Yağı Zararlı Mıdır?


Hint yağı zararları genellikle ağızdan alındığında ortaya çıkmaktadır. Aşırı tüketim söz konusu olduğunda mideyi ve bağırsakları rahatsız edebilir. Bu sebeple genellikle ağız yoluyla alınması tavsiye edilmez. Doktorunuza danışarak kabızlık için küçük miktarlarda tüketebilirsiniz. Hint yağını alerjik bünyeye sahip kişilerin tüketmesi önerilmemektedir. Hamile ve emziren kişilerin de bu konuda doktora danışması tavsiye edilmektedir.
Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e tepki: Bu asil millet sizi affetmeyecek!
Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk ediyor!
Kocaeli'de şehit mezarına 'PKK' yazıp küfürlü paylaşım yapan alçak yakalandı! Emniyetten açıklama
Başkan Erdoğan: Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi!
Kocaeli'de şehit mezarına 'PKK' yazıp küfürlü paylaşım yapan alçak yakalandı!
Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum
Başkan Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır
İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor
Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ı af mı etti? Basın toplantısı apar topar iptal oldu, sessizlik sürüyor...
Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan'ın istifası isteniyor! Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor...
CHP'li Tunç Soyer hem satıyor hem borçlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki! 'Bu çarpık zihniyete...'
PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti
Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...
İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Sahnede acı ölüm! Şarkı söylerken bir anda yere yığıldı

Sahnede acı ölüm! Şarkı söylerken bir anda yere yığıldı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin