Türkiye düşmanı senatörden yeni skandal: Türk SİHA'ları barış ve insan hakları için tehdit

ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde söz alan Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu öne sürdü. Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yaptı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA), Türk düşmanı lobilerin kıskacında olan ABD'li senatörleri rahatsız etmeyi sürdürüyor.ABD'nin Savunma Bütçesi'nin görüşüldüğü toplantıda söz alan Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.'TÜRK SİHALARI İNSANLIK İÇİN TEHDİT'Türk SİHA'larının tehlikeli, barış ve insan hakları için bir tehdit olduğunu öne süren Menendez, 'ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın.' diyerek ambargo çağrısı yaptı.TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA GÜNDEMDETürkiye karşıtlığıyla nam salan Menendez, geçtiğimiz aylarda da TSK'nın sahip olması gereken F-35'lerin Yunanistan'a verilmesini istemişti.