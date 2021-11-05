Tarhana Faydaları Nelerdir? Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

Tarhana Çorbası Faydaları

Tarhana Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

Tarhana Çorbası Zayıflatır Mı?

Tarhana Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Tarhana kış aylarının da gelmesiyle çoğu kişinin severek tükettiği çorbalardandır. Bu sebepleveçoğu kişi tarafından merak edilmektedir.sayesinde çoğu kişiye şifa vermektedir. Özellikle ebeveynler tarafından sık sık başvurulanöğrenmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından olan tarhanayı her yaştan kişi severek tüketmektedir.sebebiyle de tercih sebebi olmaktadır. İçinde bulundurduğu A, B1 ve B2 vitaminleri sayesinde kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki yaratmaktadır. Bağışıklığı güçlendirmesi ve vücudu hastalıklara karşı koruması daarasındadır. Bebek ve çocuklar için de tercih edilebilecek en faydalı çorbadır.arasında şu maddeler yer almaktadır;- Beyin sağlığını korur.- Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlar.- Kalp ve damar sağlığına olumlu etkide bulunur.- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini arttırır.- İçindeki yüksek lif oranıyla tokluk sağlar.- Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.için gerekli malzemeler kolayca evde bulunabilmektedir. Tarhana çorbası için ihtiyacımız olan temel ürün toz tarhana olacaktır.için lazım olan diğer malzemeler şu şekilde sıralanabilir;- 4-5 yemek kaşığı tarhana- 1 yemek kaşığı salça- 2 yemek kaşığı sıvıyağ- 1 çay kaşığı nane- 1 tatlı kaşığı tuz- 1 çay kaşığı kırmızı biber- 3 diş sarımsakTarhana çorbası evde kolaylıkla yapılabilen bir çorba türüdür. Evde çok daha taze ve sağlıklı bir çorba yapmak için çoğu kişisorusunu merak etmektedir. Tarhanayı bir kaba alarak üzerini geçecek kadar soğuk suyla ıslatın. Ardından tencereye sıvı yağı koyun. Rendelediğiniz sarımsakları yağda çevirdikten sonra salçayı ilave edin. Ardından ıslattığınız tarhanaları ekleyin. Üzerine yaklaşık 1 litre kadar su ilave edin. Kaynamaya başlayana kadar iyice karıştırın. Kaynadıktan sonra tuz ve baharatları ilave ederek 20 dakika kadar daha pişirin. Ardından tarhana çorbanız hazır olacaktır.Tarhana çorbası içinde yüksek oranda lif bulundurmaktadır. İçindeki besin değeri sayesinde de uzun süre tokluk sağlamaktadır.Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için tarhana mükemmel bir tercih olacaktır. İçindeki kalori miktarının düşük olması ve sağlığa olan faydalarıyla diyetisyenler tarafından da oldukça önerilmektedir.değeri de bu sebeple oldukça merak edilmektedir. 1 kâse tarhana çorbası yaklaşık 125 kaloridir. Tarhana çorbası tek başına zayıflatan bir besin olmasa da metabolizmayı çalıştırması ve uzun süre tokluk sağlaması açısından zayıflamaya yardımcı olmaktadır.Tarhana kalp- ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.sorusuna astım ve bronşit gibi hastalıklar cevap olarak verilebilir. Beyin sağlığına olumlu faydaları bulunmaktadır. Vücutta bulunan virüslere karşı savaşır. Tarhana ayrıca bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Hazımsızlık gibi mide problemlerine de tarhana çorbası fayda sağlamaktadır.