Tarhana Faydaları Nelerdir? Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?
Tarhana çoğu kişinin severek tükettiği mucizevi çorbalardan biridir. Tarhana faydaları sayesinde oldukça dikkat çekmektedir. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana faydaları nelerdir? Tarhana çorbası zayıflatır mı? İşte merak edilenler...
Tarhana kış aylarının da gelmesiyle çoğu kişinin severek tükettiği çorbalardandır. Bu sebeple tarhana çorbası faydaları ve tarhana çorbası tarifi çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Tarhana faydaları sayesinde çoğu kişiye şifa vermektedir. Özellikle ebeveynler tarafından sık sık başvurulan tarhana çorbası nasıl yapılır öğrenmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.
Tarhana Çorbası Faydaları
Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından olan tarhanayı her yaştan kişi severek tüketmektedir. Tarhana çorbası faydaları sebebiyle de tercih sebebi olmaktadır. İçinde bulundurduğu A, B1 ve B2 vitaminleri sayesinde kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki yaratmaktadır. Bağışıklığı güçlendirmesi ve vücudu hastalıklara karşı koruması da tarhana faydaları arasındadır. Bebek ve çocuklar için de tercih edilebilecek en faydalı çorbadır. Tarhana çorbası faydaları arasında şu maddeler yer almaktadır;
- Beyin sağlığını korur.
- Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlar.
- Kalp ve damar sağlığına olumlu etkide bulunur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini arttırır.
- İçindeki yüksek lif oranıyla tokluk sağlar.
- Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Tarhana Çorbası İçin Gerekli Malzemeler
Tarhana çorbası tarifi için gerekli malzemeler kolayca evde bulunabilmektedir. Tarhana çorbası için ihtiyacımız olan temel ürün toz tarhana olacaktır. Tarhana tarifi için lazım olan diğer malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
- 4-5 yemek kaşığı tarhana
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 çay kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 3 diş sarımsak
Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?
Tarhana çorbası evde kolaylıkla yapılabilen bir çorba türüdür. Evde çok daha taze ve sağlıklı bir çorba yapmak için çoğu kişi tarhana çorbası nasıl yapılır sorusunu merak etmektedir. Tarhanayı bir kaba alarak üzerini geçecek kadar soğuk suyla ıslatın. Ardından tencereye sıvı yağı koyun. Rendelediğiniz sarımsakları yağda çevirdikten sonra salçayı ilave edin. Ardından ıslattığınız tarhanaları ekleyin. Üzerine yaklaşık 1 litre kadar su ilave edin. Kaynamaya başlayana kadar iyice karıştırın. Kaynadıktan sonra tuz ve baharatları ilave ederek 20 dakika kadar daha pişirin. Ardından tarhana çorbanız hazır olacaktır.
Tarhana Çorbası Zayıflatır Mı?
Tarhana çorbası içinde yüksek oranda lif bulundurmaktadır. İçindeki besin değeri sayesinde de uzun süre tokluk sağlamaktadır. Tarhana çorbası zayıflatırmı? Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için tarhana mükemmel bir tercih olacaktır. İçindeki kalori miktarının düşük olması ve sağlığa olan faydalarıyla diyetisyenler tarafından da oldukça önerilmektedir. Tarhana kalori değeri de bu sebeple oldukça merak edilmektedir. 1 kâse tarhana çorbası yaklaşık 125 kaloridir. Tarhana çorbası tek başına zayıflatan bir besin olmasa da metabolizmayı çalıştırması ve uzun süre tokluk sağlaması açısından zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
Tarhana Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Tarhana kalp- ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Tarhana çorbası hangi hastalıklara iyi gelir sorusuna astım ve bronşit gibi hastalıklar cevap olarak verilebilir. Beyin sağlığına olumlu faydaları bulunmaktadır. Vücutta bulunan virüslere karşı savaşır. Tarhana ayrıca bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Hazımsızlık gibi mide problemlerine de tarhana çorbası fayda sağlamaktadır.