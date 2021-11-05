  • USD: 9,69 - 9,71
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü! Aralarında belediye başkanı da var

Nijer'de terör saldırıları devam ediyor. Ülkenin Mali sınırında düzenlenen saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin olarak devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, ölenlerin arasında bir belediye başkanının da olduğunu aktardı. Öte yandan ülkede son 7 ayda 420 sivilin terör saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Türkiye'den Nijer için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü! Aralarında belediye başkanı da var
Ekleme: 5.11.2021 - 00:52 Güncelleme: 5.11.2021 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü! Aralarında belediye başkanı da var
Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenildi. Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı belirtildi. Tillaberi, bir süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına maruz kalıyor.

7 AYDA 420 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor. Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
ABD'de George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardım çeki gönderilmiş
Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü! Aralarında belediye başkanı da var
CHP’li meclis üyesinin takkesinden rahatsız olduğu işçi konuştu: Benim şerefimdir
Rusya ve Belarus 'entegre' oldu: Birlikte direneceğiz
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Dün 'S-400'ler İncirlik'te' yalanını ortaya atan Sky News Arabia: Biden TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Asgari ücret konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz
Bakan Koca açıkladı: İşte 4 Kasım koronavirüs verileri
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi
İhracatçılara yönelik düzenlemeleri içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Dikkat çeken artış
Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı
Türkiye 6.6’lık deprem ile sallanan İzmir’e ağlamıştı! Doğanlar Apartmanı’nın projesini yapan sanıktan şok itiraf!
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD ile ortak mekanizma açıklaması
Selahattin Demirtaş yeni Alman hükümetine yalvardı: PKK'yla bağımız yok Türkiye'ye baskı yapın
Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi! 8 Kasım'da başlıyor
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler
İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

Ankara'da 14 yaşında kaybolan Memduh'un kalıntıları toprağa verildi

Ankara'da 14 yaşında kaybolan Memduh'un kalıntıları toprağa verildi

Gasbedildiğini söylediği taksicinin yalanı ortaya çıktı

Gasbedildiğini söylediği taksicinin yalanı ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu