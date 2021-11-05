Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayı ara tatili için yaptığı son dakika açıklamasında Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Buna göre öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek

Yüz yüze eğitime devam edilen ve önümüzdeki günlerde ara tatile girecek olan okullarla ilgili son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Buna göre öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek.Detaylar geliyor...