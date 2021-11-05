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Katarakt Nasıl Olur? Katarakt Belirtileri

Katarakt yaşla beraber ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Bu sebeple katarakt neden olur ve katarakt ameliyatı oldukça tercih edilen sorular arasında yer almaktadır. Peki, katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt ameliyatı nasıl olur? İşte katarakt tedavisi ve merak edilenler...

Ekleme: 5.11.2021 - 12:26 Güncelleme: 5.11.2021 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Katarakt Nasıl Olur? Katarakt Belirtileri
Katarakt gözde meydana gelen ve genellikle yaşa bağlı oluşan bir göz rahatsızlığıdır. Çevresel veya genetik faktörler sonucunda katarakt belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Katarakt nasıl olur sorusu da bu sebeple çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Katarakt belirtileri görülmeye başlandığında genelde gözde ışığa karşı bir hassasiyet meydana gelmektedir.

Göz kuruluğu, görmede bozukluk da katarakt sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklardandır. Katarakt tedavisi de katarakt ameliyatı sayesinde gerçekleştirilmektedir. Çoğu kişi bu konuda endişelenmektedir. Fakat sanıldığı gibi kokutucu bir operasyon değildir. Genel anestezinin taşıdığı riskler dışında çok büyük riskler barındırmamaktadır. Bu sebeple katarakt belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden iyi bir göz doktoruna görünmeniz tavsiye edilmektedir.

Katarakt Nedir?


Katarakt gözde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Genellikle yaşlılık ve genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Bunun dışında kataraktı etkileyen birçok sebep bulunmaktadır. Katarakt nedir sorusu bu sebeple en çok sorulan sorulardan birisidir. Katarakt belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir doktora danışılması tavsiye edilmektedir.


Katarakt Neden Olur?


Katarakt gözde bulunan ve irisin arkasında oluşan kimyasal değişikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda protein kümeleri oluşarak lekeli ve bulanık bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Bu oluşum giderek artarak görmede bulanıklık sağlar.

Katarakt oluştuğunda ilk zamanlarda fark edilmemektedir. Daha sonra hafif görme bozuklukları ortaya çıkınca gözde katarakt olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada katarakt belirtilerinin iyi bir şekilde takibinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca katarakt neden olur sorusuna cevaplar şu şekilde sıralanabilir;

- Göz ameliyatları
- Genetik bozukluk
- Şeker hastalıkları
- Göz travmaları
- Güneşe uzun süre bakmak
- Diyabet
- Obezite
- Hipertansiyon
- Üveit
- Göz Ameliyatları
- Genetik






Katarakt Belirtileri


Katarakt en başta kendini genellikle belli etmemektedir. Bu sebeple katarakt ortaya çıktığında ilk zamanlar kişi farkına varamaz. Yaş ilerledikçe katarakt görülme riski daha fazladır. Görmede oluşan bozukluklar, gözde meydana gelen lekeler, renklerin solgun gözükmesi katarakt belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca diğer katarakt belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

- Derinlik hissinin kaybolması
- Gözlük numarasının artması
- Göz yorgunluğu
- Bulanık görme
- Işığa karşı hassasiyet
- Yakını görememe
- Gece görüşünde azalma
- Güneşli günlerde görmenin azalması

Katarakt Tedavisi


Katarakt tedavisi çoğu kişinin merak ettiği konu başlıklarındandır. Genellikle katarakt tedavisi için katarakt ameliyatı tercih edilmektedir. Çünkü katarakt ile ortaya çıkan problemlerin geri dönüşü mümkün olmamaktadır. Saydamlığını kaybeden mercekler gözden çıkarılarak yerine yeni mercekler konulmaktadır.






Katarakt Ameliyatı


Katarakt ameliyatı için teknolojinin de gelişmesiyle birçok yöntem geliştirilmiştir. Akıllı lens uygulaması ile katarakt ameliyatı gerçekleştirilerek bu problem giderilmektedir. Katarakt ameliyatı sonucunda kişi eskisi kadar iyi görecek ve tüm görme problemlerinden kolayca kurtulacaktır.


Katarakt Nasıl Önlenir?


Alkol ve sigara tüketimi katarakt riskini azaltacak ilk etmendir. Sigara dumanı göze oldukça zarar vermektedir. Yeterli ve dengeli beslenmek de göz sağlığını oldukça etkileyecektir. Meyve ve sebzelerde bulunan vitaminler gözlerin sağlıklı kalmasına yarayan etmenler arasındadır. Güneşe maruz kalmak da katarakt riskini arttırmaktadır. Bu sebeple hem cildi hem de gözleri zararlı güneş ışınlarından korumak faydalı olacaktır.
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