İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur? İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?
İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kış aylarında bağışıklığın düşmesiyle çoğu kişinin başına gelmektedir: Hayat kalitesini olumsuz etkileyerek bizleri oldukça rahatsız eden bu durum için çoğu kişi idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer sorusunu merak etmektedir. Peki, idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İşte idrar yolu enfeksiyonu tedavisi ve merak edilenler...
İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kış aylarında meydana gelen ve bakterilere bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Genellikle idrar yolunda meydana geldiği için idrar yolu enfeksiyonu adını almaktadır. İdrar yolundan mesaneye kadar olan bölgede iltihap oluşması sonucunda görülmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri göz ardı edilmeyerek bir an önce alanında uzman bir doktora başvurulmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonu neden olur ve idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer soruları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?
İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda çok daha fazla görülen rahatsız edici bir durumdur. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşayan kişiler genellikle idrar yolu enfeksiyonu neden olur sorusunun cevabını merak etmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle bağışıklık sisteminin zayıf olması sonucunda gerçekleşmektedir. Vitamin ve mineral eksiklikleri, sağlıksız beslenme, aşırı hijyen idrar yolu enfeksiyonu nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle kadınlarda epilasyon sonucu da oluşabilmektedir. Bu sebeple genital bölge temizliğine önem vermek idrar yolu enfeksiyonundan korunmak için oldukça önemlidir.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri bu durumdan muzdarip çoğu kişinin merak ettiği bir durumdur. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri arasında idrar yaparken oluşan yanma hissi ilk sırada gelmektedir. Bunun yanında diğer idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- Koyu sarı akıntı
- Mide bulantı
- Sık sık idrara çıkma
- Uykusuzluk
- İdrarın bulanık olması
- Kötü kokulu idrar
- Yüksek ateş
- Halsizlik ve yorgunluk
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?
İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri meydana geldiğinde çoğu kişi idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer sorusunu merak etmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu için evde yapacağınız bitki çayları da oldukça işe yaramaktadır. İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusu için şu maddeler sıralanabilir;
- Limon suyu: İdrar yollarını temizlemekte işe yarar. İçerde bulunan iltihap limon suyu sayesinde kolayca çözülür.
- Maydanoz: Maydanoz idrar söktürücü ve iltihap giderici bir özelliğe sahiptir.
- Böğürtlen Çayı: Kurutulmuş böğürtlenlerin demlenmesiyle elde edilmektedir. İltihap giderici özelliği bulunmaktadır.
- Kızılcık Suyu: Mesanedeki enfeksiyonu kolayca atmaya yarar. İçindeki asidik yapı bakterilerin yok olmasını sağlayarak idrar yolu enfeksiyonunu geçirir.
- Su: Bol bol su içmek idrar miktarını arttırarak bakterilerin temizlenmesini sağlar.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Önlenir?
İdrar yolu enfeksiyonunu sık sık yaşayan kişiler idrar yolu enfeksiyonu nasıl önlenir merak etmektedir. Bu enfeksiyon için gerekli tedbirleri almak bu rahatsız edici durumu yaşamamak için oldukça faydalı olacaktır. İdrar yolu enfeksiyonundan nasıl korunulur sorusu için şu maddeler sıralanabilir;
- Bol su içmek
- İdrarı tutmamak
- Genital bölge temizliği
- Genital bölge temizliğinde sabun kullanmamak
- Hijyenik pedleri sık sık değiştirmek
- Pamuklu ve rahat iç çamaşırlarını tercih etmek
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi genellikle hap formundaki ilaçlarla sağlanmaktadır. Doktor tarafından uygulanan idrar tahlili ve benzeri testlerle kolayca anlaşılmaktadır. Gerekli ilaçların kullanımıyla idrar yolu enfeksiyonu tedavisi kolayca sağlanacaktır. Evde hazırlayacağınız doğal yöntemlerle ve bol sıvı tüketerek tedavinizi dışarıdan destekleyebilirsiniz.