İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur? İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri











İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?



İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Önlenir?

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kış aylarında meydana gelen ve bakterilere bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Genellikle idrar yolunda meydana geldiği için idrar yolu enfeksiyonu adını almaktadır. İdrar yolundan mesaneye kadar olan bölgede iltihap oluşması sonucunda görülmektedir.göz ardı edilmeyerek bir an önce alanında uzman bir doktora başvurulmalıdır.vesoruları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda çok daha fazla görülen rahatsız edici bir durumdur.yaşayan kişiler genelliklesorusunun cevabını merak etmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle bağışıklık sisteminin zayıf olması sonucunda gerçekleşmektedir. Vitamin ve mineral eksiklikleri, sağlıksız beslenme, aşırı hijyenarasında yer almaktadır. Özellikle kadınlarda epilasyon sonucu da oluşabilmektedir. Bu sebeple genital bölge temizliğine önem vermek idrar yolu enfeksiyonundan korunmak için oldukça önemlidir.bu durumdan muzdarip çoğu kişinin merak ettiği bir durumdur.arasında idrar yaparken oluşan yanma hissi ilk sırada gelmektedir. Bunun yanında diğer idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şu şekilde sıralanabilir;- Koyu sarı akıntı- Mide bulantı- Sık sık idrara çıkma- Uykusuzluk- İdrarın bulanık olması- Kötü kokulu idrar- Yüksek ateş- Halsizlik ve yorgunlukİdrar yolu enfeksiyonu belirtileri meydana geldiğinde çoğu kişi idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer sorusunu merak etmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu için evde yapacağınız bitki çayları da oldukça işe yaramaktadır.sorusu için şu maddeler sıralanabilir;- Limon suyu: İdrar yollarını temizlemekte işe yarar. İçerde bulunan iltihap limon suyu sayesinde kolayca çözülür.- Maydanoz: Maydanoz idrar söktürücü ve iltihap giderici bir özelliğe sahiptir.- Böğürtlen Çayı: Kurutulmuş böğürtlenlerin demlenmesiyle elde edilmektedir. İltihap giderici özelliği bulunmaktadır.- Kızılcık Suyu: Mesanedeki enfeksiyonu kolayca atmaya yarar. İçindeki asidik yapı bakterilerin yok olmasını sağlayarak idrar yolu enfeksiyonunu geçirir.- Su: Bol bol su içmek idrar miktarını arttırarak bakterilerin temizlenmesini sağlar.İdrar yolu enfeksiyonunu sık sık yaşayan kişilermerak etmektedir. Bu enfeksiyon için gerekli tedbirleri almak bu rahatsız edici durumu yaşamamak için oldukça faydalı olacaktır.sorusu için şu maddeler sıralanabilir;- Bol su içmek- İdrarı tutmamak- Genital bölge temizliği- Genital bölge temizliğinde sabun kullanmamak- Hijyenik pedleri sık sık değiştirmek- Pamuklu ve rahat iç çamaşırlarını tercih etmekgenellikle hap formundaki ilaçlarla sağlanmaktadır. Doktor tarafından uygulanan idrar tahlili ve benzeri testlerle kolayca anlaşılmaktadır. Gerekli ilaçların kullanımıyla idrar yolu enfeksiyonu tedavisi kolayca sağlanacaktır. Evde hazırlayacağınız doğal yöntemlerle ve bol sıvı tüketerek tedavinizi dışarıdan destekleyebilirsiniz.