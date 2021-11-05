Çiftlik Bank davasında son dakika gelişmesi: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın hakkında tutuklanma talebi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyiFatih Aydın, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı.Polis minibüsüne bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Fatih Aydın,sağlık kontrolünden geçirildi.Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu AdaletSarayı'na getirildi.Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Fatih Aydın'ın,soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başlandı.TUTUKLANMA TALEBİÇiftlik Bank soruşturması ve davalarının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın savcılıkta verdiğiifadesi sonlandı. Aydın, 5 saat süren savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyleİstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.SÜREÇ'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık Kanunu'na aykırılık', 'suçişlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişimsistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firariolarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.