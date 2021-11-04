CHP'li vekillerden mecliste provokasyon! CHP'liler Bakan Varank'ın üzerine yürüdü

TBMM Komisyonu'da söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasında AK Parti milletvekillerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırmakla itham edince,"Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Ebubekir arasındaki hikayeyi anlatsaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı" ifadelerini kullandı."BEN FETÖ'YE KARŞI ŞEHİT VERDİM"Bunun üzerine "Önce FETÖ'nün hesabını ver" diyen CHP'li Cihangır İslam'a Bakan Varank şu sözlerle karşılık verdi:"FETÖ'nün hesabını sen ver. Burada hiçbir hakaret yok. Ben FETÖ ile mücadelede ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam."Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesini görüşüp kabul etti. Görüşmeler sırasında söz alan Şener, önce AK Partili milletvekillerini "lideri kutsamakla" suçladı ve arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ima ederek provokasyon kokan bir örnek verdi. Şener'in, bu sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.İFADE ÖZELLİKLE SEÇİLMİŞSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hastagler açıldı. 'Öldü' ve 'hasta' olduğu ile ilgili ifadeler kullanıldı. Böyle bir ortamda 'Viva Zapata' diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Sayın Abdüllatif Şener siyaset arenasındaki yelpazedeki yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış bunu ifade etmek istiyorum" dedi.Varank'ın bu sözlerine CHP'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi. Bazı milletvekillerinin de Varank'ın üstüne yürüdüğü görüldü. Varank ise "Bizimle siyaset yapmadı mı? Bizim medeniyet değerlerimize yabancılaşmış onu söylüyorum. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım, asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim" dedi. Bunun üzerine ortam daha da gerilince Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.Verilen aradan sonra söyledikleri için özür dilemesi beklenen Şener, provokasyonun dozunu iyice arttırdı. Şener, işi "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlıdır" demeye kadar götürdü. Bunun üzerine Yılmaz mikrofonunu kapattı. AK Partili milletvekilleri buna sert tepki gösterdi. CHP'liler ise oylamayı beklemeden salondan ayrıldı.BAKAN VARANK'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜLERBu sözleri sonrası CHP'li vekiller, Bakan Mustafa Varank'ın üzerine yürüdü. O sırada araya diğer milletvekilleri girerek gerginliği yatıştırdı.