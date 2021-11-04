Aylin Kontente Kimdir? Aylin Kontente Kaç Yaşında? Aylin Kontente Hangi Dizilerde Oynadı?

Aylin Kontente Kimdir?



Aylin Kontente Evli Mi?



Aylin Kontente'nin Yer Aldığı Dizi, Film ve Programlar



Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden Burcu'yu canlandıran'nin yıllar önce Yaprak Dökümü'nde oynadığı ortaya çıktı. Kontente'nin yer aldığı komedi programının yeni sezona başlaması ile izleyiciler Aylin Kontante'nin hayatını merak ediyor. İzleyiciler '?' sorularına yanıt arıyor. İşte Aylin Kontente'nin hayatı...30 Haziran 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kampüsistan dizisi ile oyunculuk kariyeri başladı. Şu anda Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor.Aylin Kuntante 2012 yılında kendisi gibi oyuncu ve Güldür Güldür ekibinin bir parçası olan Alper Kul ile nikah masasına oturdu. Çiftin Arel ve Leo adında iki oğlu var.2003-Kampüsistan (Mine)2006-Yaprak Dökümü (Nazlı)2007-Sevgili Dünürüm (Esma)2007-Sır Gibi (Zeynep)2008-Limon Ağacı (Fatoş)2008-Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sinema Filmi) (Hande)2009-Haneler2011-Yıldız Masalı (Şehla Hoca)2011-Babam Sağolsun (Zeynep)2012-Seksenler (Suzan)2014-Olur Olur (Sinema Filmi)2017-Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)2012-İnsanlar Alemi2013-2018-Güldür Güldür