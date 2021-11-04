Aylin Kontente Kimdir? Aylin Kontente Kaç Yaşında? Aylin Kontente Hangi Dizilerde Oynadı?
Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden Burcu'yu canlandıran Aylin Kontente'nin yıllar önce Yaprak Dökümü'nde oynadığı ortaya çıktı. Peki Aylin Kontente Kimdir? Aylin Kontente Kaç Yaşında? Aylin Kontente Hangi Dizilerde Oynadı?
Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden Burcu'yu canlandıran Aylin Kontente'nin yıllar önce Yaprak Dökümü'nde oynadığı ortaya çıktı. Kontente'nin yer aldığı komedi programının yeni sezona başlaması ile izleyiciler Aylin Kontante'nin hayatını merak ediyor. İzleyiciler 'Aylin Kontente Kimdir? Aylin Kontente Kaç Yaşında? Aylin Kontente Hangi Dizilerde Oynadı?' sorularına yanıt arıyor. İşte Aylin Kontente'nin hayatı...
Aylin Kontente Kimdir?
30 Haziran 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kampüsistan dizisi ile oyunculuk kariyeri başladı. Şu anda Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor.
Aylin Kontente Evli Mi?
Aylin Kuntante 2012 yılında kendisi gibi oyuncu ve Güldür Güldür ekibinin bir parçası olan Alper Kul ile nikah masasına oturdu. Çiftin Arel ve Leo adında iki oğlu var.
Aylin Kontente'nin Yer Aldığı Dizi, Film ve Programlar
2003-Kampüsistan (Mine)
2006-Yaprak Dökümü (Nazlı)
2007-Sevgili Dünürüm (Esma)
2007-Sır Gibi (Zeynep)
2008-Limon Ağacı (Fatoş)
2008-Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sinema Filmi) (Hande)
2009-Haneler
2011-Yıldız Masalı (Şehla Hoca)
2011-Babam Sağolsun (Zeynep)
2012-Seksenler (Suzan)
2014-Olur Olur (Sinema Filmi)
2017-Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)
2012-İnsanlar Alemi
2013-2018-Güldür Güldür