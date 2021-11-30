Cumhuriyet işçileri kovdu! Protestoya karşı kapıya polis istedi

Cumhuriyet gazetesi, sendikalı olan 8 gazeteciyi işten çıkardı. İşten çıkarılan gazetecilerin bugünkü eylemi öncesi ise gazete yönetimi polislerden koruma talep etti. CHP'li Barış Yarkdaş da Cumhuriyet'in içine düştüğü durumu anlattı.Barış Yarkadaş şunları yazdı:'Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, mesleki başarılarıyla tanınan arkadaşlarımızı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı TGS üyesi arkadaşlarımız bu hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. TGS üyesi arkadaşlarımız bu kararı protesto edecek diye, gazetenin önüne polis geldi. Yönetim, polise ihtiyaç olmadığını söylemeli ve göndermelidir.1989'dan beri kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet okuyorum. Cumhuriyet'in yaşaması için elimden gelen katkıyı sunuyorum. Vakıf yönetiminin aldığı işten çıkarma kararları, Cumhuriyet'e yakışmıyor ve gazetenin üzerine gölge düşürüyor. Hele kapıya polisin getirilmesi… Bu hiç olmadı!Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor. Sol çizgide yayın yapan kuruluşlarda görev yapan arkadaşlarımız düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum ediliyor.'Cumhuriyet gazetesinin 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TG) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, bugün 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı. İşten atmalara dair sendikal mücadelede aktif olan sekiz gazetecinin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yarın saat 11.00'de Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.Olcay Büyüktaş Akça (Yazı İşleri Müdürü)Sami Gürel (Spor Müdürü)Rüya Özkalkan (Düzeltme Servisi Şefi)Hilal Köse (Cumhuriyet Pazar Sorumlusu)Tuğba Özer (Muhabir)Ece Piroğlu (Muhabir)Vedat Arık (Foto Muhabiri)Mahmut Gündüz (Arşiv)TGS, gazetecilerin geri alınması için yarın saat 11.00'de Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu. Sendika yaptığı açıklamada 'Cumhuriyet gazetesinde sekiz gazetecinin işten atılması sendikal örgütlülüğümüze yönelik bir hamledir. İşten atılan sekiz meslektaşımızın tamamı Sendikamız üyesidir. Toplu pazarlık masasına oturmadan önce üyelerimizi istifaya zorlayan anlayış, imzalanan sözleşmeye rağmen devam etmektedir. Bu tutum Cumhuriyet'e yakışmamaktadır. İşten atmalara dair ekonomik gerekçeleröne süren Cumhuriyet yönetiminin, sendikal mücadelede aktif olan sekiz meslektaşımızı seçmesi tesadüf değildir' ifadelerini kullandı. TGS'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda 'Cumhuriyet gazetesinde sekiz üyemizin işten atılması, yönetimin sendika karşıtı tutumunu bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır. Meslektaşlarımızın işe geri alınması için Cumhuriyet önünde buluşuyoruz' dedi.8 gazetecinin işten çıkarılmasının ardından Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, işten atmalara ilişkin bilgisinin ve onayının olmadığını duyurdu. Küçükkaya Twitterhesabından yaptığı paylaşımda 'Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum 8 çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Cumhuriyet emekçisiyim… Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim…' ifadelerini kullandı.