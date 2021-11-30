Cumhuriyet işçileri kovdu! Protestoya karşı kapıya polis istedi
Sol çizgide yayın yaptığını ifade eden ve "hak, hukuk, adalet" naraları atan Cumhuriyet gazetesi işten çıkardığı gazetecilerin eylemine karşı görüşmemiş önlemler aldı. Gazete, bina önüne güvenlik güçlerinden destek istedi. CHP'li Barış Yarkadaş ise yaşananları "Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor." sözleriyle anlattı. İşte Cumhuriyet gazetesinde yaşananlar...
Cumhuriyet gazetesi, sendikalı olan 8 gazeteciyi işten çıkardı. İşten çıkarılan gazetecilerin bugünkü eylemi öncesi ise gazete yönetimi polislerden koruma talep etti. CHP'li Barış Yarkdaş da Cumhuriyet'in içine düştüğü durumu anlattı.
Barış Yarkadaş şunları yazdı:
'CUMHURİYET YÖNETİMİ HAKLI GEREKÇE OLMADAN ARKADAŞLARIMIZI ÇIKARDI'
'Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, mesleki başarılarıyla tanınan arkadaşlarımızı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı TGS üyesi arkadaşlarımız bu hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. TGS üyesi arkadaşlarımız bu kararı protesto edecek diye, gazetenin önüne polis geldi. Yönetim, polise ihtiyaç olmadığını söylemeli ve göndermelidir.
'İŞTEN ÇIKARMALAR, KAPIYA POLİSİN GETİRİLMESİ...'
1989'dan beri kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet okuyorum. Cumhuriyet'in yaşaması için elimden gelen katkıyı sunuyorum. Vakıf yönetiminin aldığı işten çıkarma kararları, Cumhuriyet'e yakışmıyor ve gazetenin üzerine gölge düşürüyor. Hele kapıya polisin getirilmesi… Bu hiç olmadı!
'SOL ÇİZGİDEKİ YAYIN KURULUŞLARI STANDARTLARINI YÜKSELTEMİYOR'
Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor. Sol çizgide yayın yapan kuruluşlarda görev yapan arkadaşlarımız düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum ediliyor.'
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet gazetesinin 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TG) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, bugün 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı. İşten atmalara dair sendikal mücadelede aktif olan sekiz gazetecinin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yarın saat 11.00'de Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.
İşten çıkarılan isimler şöyle:
Olcay Büyüktaş Akça (Yazı İşleri Müdürü)
Sami Gürel (Spor Müdürü)
Rüya Özkalkan (Düzeltme Servisi Şefi)
Hilal Köse (Cumhuriyet Pazar Sorumlusu)
Tuğba Özer (Muhabir)
Ece Piroğlu (Muhabir)
Vedat Arık (Foto Muhabiri)
Mahmut Gündüz (Arşiv)
TGS'DEN EYLEM ÇAĞRISI
TGS, gazetecilerin geri alınması için yarın saat 11.00'de Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu. Sendika yaptığı açıklamada 'Cumhuriyet gazetesinde sekiz gazetecinin işten atılması sendikal örgütlülüğümüze yönelik bir hamledir. İşten atılan sekiz meslektaşımızın tamamı Sendikamız üyesidir. Toplu pazarlık masasına oturmadan önce üyelerimizi istifaya zorlayan anlayış, imzalanan sözleşmeye rağmen devam etmektedir. Bu tutum Cumhuriyet'e yakışmamaktadır. İşten atmalara dair ekonomik gerekçeler
öne süren Cumhuriyet yönetiminin, sendikal mücadelede aktif olan sekiz meslektaşımızı seçmesi tesadüf değildir' ifadelerini kullandı. TGS'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda 'Cumhuriyet gazetesinde sekiz üyemizin işten atılması, yönetimin sendika karşıtı tutumunu bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır. Meslektaşlarımızın işe geri alınması için Cumhuriyet önünde buluşuyoruz' dedi.
GENEL YAYIN YÖNETMENİ AYKUT KÜÇÜKKAYA: MÜCADELEYE OMUZ VERECEĞİM
8 gazetecinin işten çıkarılmasının ardından Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, işten atmalara ilişkin bilgisinin ve onayının olmadığını duyurdu. Küçükkaya Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda 'Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum 8 çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Cumhuriyet emekçisiyim… Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim…' ifadelerini kullandı.