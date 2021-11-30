Bahçeli: Mansur Yavaş bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var!

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olarak "Bundan sonra dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ankara'da düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş'i anma toplantısına ilişkin soruya 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var' yanıtını verdi.Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş'in 104'üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası açıklama yapan TamgaTürk kurucusu Bahadırhan Dinçaslan, ''Bir alay o... ç... terörist, Alparslan Türkeş'in doğum günü anmasını hedef alıp saldırdılar. Yaşlı insanları dövüp kadınları taciz ettiler. Kan döken bu terörist g... kim yargılayacak? Polis neredeydi? Yargı nerede?' dedi