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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması: Yakın zamanda başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Mustafa Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması: Yakın zamanda başlayacak
Ekleme: 3.11.2021 - 12:23 Güncelleme: 3.11.2021 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması: Yakın zamanda başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG, yerli VLP aşısı ve RAMJET projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu, son bilgileri paylaştı. Bakan Varank, 'TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.' açıklamasında bulundu.


Varank, 'Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.

Varank, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek.' diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, 'Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik.' ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI

Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.

0'DAN 100 KİLOMETREYE 4,8 SANİYEDE ÇIKTI

Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

YERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın 'akıllı yaşam' başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği 'otomobilden f Haberler azlasını yapacağız' iddiasını da güçlendiriyor.

Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması: Yakın zamanda başlayacak
Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor
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