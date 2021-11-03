İşkembe Çorbası Nasıl Yapılır? İşkembe Çorbası Faydaları Nelerdir?

İşkembe Çorbası Faydaları

İşkembe Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

İşkembe Çorbası Nasıl Yapılır?









İşkembe Çorbası Kalorisi

Türk mutfağının en sevdiği çorbalardan biri olan işkembe çorbası sağlığa olan faydalarıyla ve lezzetiyle çoğu kişinin favori çorbaları arasında yer almaktadır.vebu sebeple en merak edilen konular arasında yer almaktadır. Evinizde taze bir şekilde yapıp daha sağlıklı ve temizçin yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.İşkembe hayvanlarda bulunan ve çorbası yapılan çok sağlıklı bir besindir. İşkembe çorbasının bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getirdiği neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. İçindeki kalsiyum, magnezyum, fosfor ve demir bulundurması sebebiyle enfeksiyonların oluşmasına engel olmaktadır. Kemik gelişimine katkıda bulunarak desteklemektedir. Ayrıcandan daha iyi bir sonuç almak için çorbanın temiz ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıcasorusu için şu maddeler sıralanabilir;- Göz sağlığı için olumlu katkılarda bulunur.- Ağrıyı hafifletme özelliği bulunmaktadır.- Kolajen üretimini destekleyerek yaşlanmayı geciktirir- Hücre yenileyicidir- Enerji verirİşkembe yapımı zor gibi gözükse de evde daha lezzetli ve temiz bir şekilde kolayca hazırlayabilirsiniz.için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;- 1 kg işkembe- 1 çay bardağı sirke- 2 litre su- 3 yemek kaşığı un- 2 yemek kaşığı yağ- 4-5 diş sarımsakTerbiyesi içinse;- 1 adet yumurta sarısı- 2 yemek kaşığı un- 2 yemek kaşığı yoğurt- 2 yemek kaşığı sirke- 1 adet limonSos için;- Tereyağı- Kırmızı toz biberİşkembeyi büyük parçalara ayırıp sirkeli suyla bolca yıkayın. Sıcak su ilave ederek yaklaşık 1 saat temizlenmesini bekleyin. Ardından işkembeleri düdüklü tencereye koyarak 45-50 dakika boyunca haşlayın. Haşlama işlemi bittikten sonra yeniden başka bir su alarak 15 dakika boyunca daha haşlamaya devam edin.Başka bir tencereye önce yağı ardından unu ekleyerek karıştırın.İşkembenin suyundan 4 kepçe ilave edin ve kavurmaya devam edin. Ardından 1,5 litre su ilave ederek küçük şekilde doğradığınız işkembeleri ekleyin. Terbiyesini hazırlamak için ise yoğurt, un, yumurta sarısı, limon suyu ve sirkeyi karıştırın. Çorbadan 1-2 kepçe alıp ılımasını sağlayın. Çorbanızı 10 dakika kadar daha kaynatarak daha sonrasında servis edebilirsiniz. Kâselerdeki çorbaya biberli tereyağını ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.İşkembe çorbası hem şifasıyla hem de lezzetiyle çoğu kişinin severek tükettiği çorbalardandır. İşkembe çorbası aynı zamanda kilo kontrolü sağlamak isteyenler için de mükemmel bir seçenektir. Diyetisyenler tarafından da oldukça önerilen işkembe çorbası tok tutmasıyla ve sindirime destek olmasıyla oldukça tercih edilmektedir. Bu sebepledeğeri de çoğu kişinin merak ettiği konulardan biri haline gelmektedir. İşkembe çorbası 1 kepçesi için ele alırsak 140 kaloridir. 1 kâse işkembe çorbası boyuta bağlı olarak 400-450 kalori arasında değişebilmektedir.