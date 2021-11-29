İstanbul hortum son dakika: İstanbul'da hortum mu oldu?

İstanbul'da Hortum Mu Oldu?



haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Türkiye'nin güneydoğusu ve İstanbul'da yağışlar etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yaşanan lodos rüzgarı hortumu anımsattı. Peki? İştehaberleri...Güçlü Lodos, İstanbul'da rol oynamaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Zeytinburnu Sahili'nde büyük bir dalga vardı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yürüyüşçüler de zaman zaman zorluklarla karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'a güneybatı yönünde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Türkiye'de lodos iki gündür etkisini gösteriyor.Zeytinburnu sahilinde büyük dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar sahilde yürürken şiddetli lodosun neden olduğu hortumu cep telefonlarından kayıt altına aldı.İstanbul Valisi Ali Yelikaya, yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkili olması beklendiği konusunda İstanbulluları uyardı. Vali Yelikaya, Twitter Hesabıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Marmara'nın batı kesiminde yağmur ve lodos görülecek. Marmara Bölgesi genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. Yağış ve lodosun Batı Karadeniz bölgesinde çok güçlü olması bekleniyor. Duyuru, ani sel, sel, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve trafik kesintileri gibi olumsuz etkenlere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.