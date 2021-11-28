Yıllık İzin Ücreti Ödenir Mi? Yıllık İzin Ücreti Nasıl Ödenir?

Yıllık İzin Ücreti Ödenir Mi?

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Çalışan çoğu vatandaşın merak ettiği sorular arasındavesoruları yer alıyor. Yıllık izin tüm şirketler tarafından çalışanlarına verilen tatil hakkıdır. Kişinin ruh ve fiziksel sağlığının devamlılığının sağlanabilmesi için yıllık izin yapması gerekir. Bu sebeple bu hakkını kullanmak istemeyen kişiler tarafından yıllık izin ücretleri oldukça merak edilir.vesorularına cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Çoğu kişi tarafından tartışılan bu soru hakkında Yargıtay 9. Hukuk İdaresi'nin yaptığı açıklama sonucunda kesin karar verildi. Çoğu vatandaş tarafından merak edilenvesorusu da bu sebeple aratılıyordu. Özel sektörde çalışan ve işinden ayrılan bir işçi yıllık izin ücretlerinin ödenmemesinden dolayı şirketine dava açtı. Bu dava sonucunda kazanan taraf olmayı başararak kullanmadığı yıllık izinlerinin ücretini almayı başardı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın sonucuna çoğu özel sektör çalışanı sevindi. Yargıtay tarafından açıklanan karar şu şekilde;“4857 sayılı İş Kanunu'nda ‘İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar' hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır.İş Kanunu'nun 32. maddesinin 6. fıkrasına göre iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun'dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ise ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.'Yıllık izin kişinin ruh ve fiziksel sağlığının korunması amacıyla çalışana tanınan haklar arasında yer alır. Bu sebeple en sık merak edilen sorular arasındasorusu yer alır. Yıllık izin kullanan kişiler bu ücretten faydalanamazlar. Bu durum yıllık izin süresini kullanmayan kişiler için gereklidir. Yıllık izin ücretlerinin hesaplanması ise oldukça kolaydır. Bir çalışan 1 sene boyunca çalıştıktan sonra yıllık izin almaya hak kazanır. Eğer bu izinlerini kullanmadıysa iş akdinin fesh edilmesinden sonra kullanmadığı gün sayısı ortaya çıkarılır. Bu noktada son aldığı brüt maaş dikkate alınarak hesaplama yapılır. Kullanılmayan yıllık izin gün sayısı ile günlük brüt maaş çarpılarak elde edilir. Ortaya çıkan rakamdan gerekli vergi ve kesintiler yapıldıktan sonra çalışan kişi hak ettiği ücreti alabilir. Bu şekilde siz de kolaylıkla yıllık izin ücretinizi hesaplayabilirsiniz.