Hangi Ülkelere Uçuş Yasağı Geldi?

Uçuşlar Durduruldu Mu?

Dünyada birçok ülkenin yeni tedbirler almasına sebep olan Nu varyantı için alınan önlemler arasında uçuş yasakları da yer alıyor. Birçok kişi bu sebeplevesorusuna cevap arıyor. Nu varyantının ilk vakalarının birçok ülkede görülmeye başlanmasıyla büyük tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak Güney Afrika'da görülen ve dünyaya yayılmaya başlayan bu varyant koronavirüsün ilk mutasyonlarına göre çok daha tehlikeli ve öldürücü olabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonucunda da ülkemizde bu konu için bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Bu önlemlerin arasında birçok ülkeye uçuşların durdurulması da yer alıyor. Bu sebeple sık sık merak edilen konular arasındavesorusu yer alır. Uçuş yasakları hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.Nu varyantının ortaya çıkmasının ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Koronavirüsün yeni mutasyonlarından olan bu varyant çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olabilir. Bu sebeple birçok ülke bu konu hakkında gerekli önlemlerin alınması için kriz masası oluşturmuş durumda. Nu varyantının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında bazı ülkelere uçuşların durdurulduğu bildirildi. Bu sebeple çoğu vatandaşsorusuna cevap arıyor. İşte Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkeler;-Bostavana-Güney Afrika Cumhuriyeti-Mozambik-Nambiya-ZimbabveYeni varyantın ortaya çıkmasının ardından en merak edilen sorular arasındasorusu da yer alıyor. Uçuşların birçok ülkeye durdurulmasının ardından konu hakkında tartışmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre şu anki durum için sadece 5 ülkeye uçuş yasağı getirildi. Bunun dışında diğer tüm ülkelere giriş çıkış yapılabiliyor. THY tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;“Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 27 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den uçuşlar ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.Son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olup başka bir ülkeden Türkiye'ye giriş yapmayı planlayan yolcuların Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunludur.Bu yolcular valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantina altına alınacaktır. Karantina sürecinin 10. gününde yapılacak olan PCR test sonucunun negatif çıkması halinde karantina süreçleri sonlandırılacaktır.10. günde PCR testi yaptırmayanlar ise 14 gün boyunca karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.Konaklama ve havalimanlarından transfere ilişkin ücretler yolcular tarafından karşılanacaktır.Karantinaya girecek olan yolcuların Türkiye'ye gelmeden önce konaklama ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.* İlgili ücreti ödememiş olan yolcular uçuşa kabul edilmeyecektir."