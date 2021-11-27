İYİ Partili ismin rencide ettiği, Metin Uca'nın aşağıladığı AK Parti gençlik kolları üyesi Yusuf Özoğul'a ölüm tehditi!
AK Parti broşürleri dağıttığı sırada İyi Partili Mine Koraş'ın alaycı tavrına maruz kalan AK Parti Gençlik Kolları üyesi Yusuf Özoğul geçtiğimiz gün de Metin Uca tarafından hakarete uğramıştı. Yusuf Özoğul bu seferde birçok provokatif paylaşımın yapıldığı Ekşi Sözlük'te ölümle tehdit edildi.
AK Parti broşürleri dağıttığı sırada İyi Partili Mine Koraş'ın alaycı tavrına maruz kalan AK Parti Gençlik Kolları üyesi Yusuf Özoğul geçtiğimiz gün de Metin Uca tarafından hakarete uğramıştı. Yusuf Özoğul bu seferde birçok provokatif paylaşımın yapıldığı Ekşi Sözlük'te ölümle tehdit edildi.