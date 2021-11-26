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Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık

Almanya'da Başbakan Angela Merkel dönemi sonrası kurulacak koalisyon anlaşması sonrası Yunan basını coştu. Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanlığı'nı devralması beklenen Annalena Baerbock'un Türkiye karşıtı görüşlere sahip olduğunu belirtilen haberlerde yeni yönetimden duyulan memnuniyet aklarıldı. Ayrıca "Türk dostu Merkel’i görmekten bıktık. Türkiye karşıtı Baerbock’un Dışişleri Bakanı olması Yunanistan için çok iyi bir gelişme." ifadeleri yer aldı...

Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
Ekleme: 26.11.2021 - 11:10 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
Yunan basını, Almanya'da Başbakan Angela Merkel sonrası dönem için kurulacak koalisyon ile ilgili memnuniyetini aktardı. Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Annalena Baerbock'un oturacak olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği haberlerde 'Türk dostu Merkel'i görmekten bıktık. Türkiye karşıtı Baerbock'un Dışişleri Bakanı olması Yunanistan için çok iyi bir gelişme.' ifadeleri yer aldı.

'TÜRK DOSTU MERKEL'İ GÖRMEKTEN BIKTIK'

Yunan basınında yer alan haberlerde, Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'nı devralan Baerbock'un Ankara karşıtı görüşlere sahip olduğu belirtilirken bu durum sevinçle karşılandı. Star televizyonunun aktardığı haberde, 'Türk dostu Merkel'i görmekten bıktık. Türkiye karşıtı Baerbock'un Dışişleri Bakanı olması Yunanistan için çok iyi bir gelişme.' şeklinde ifadelere yer verildi.

'TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN'DAN YANA'

Proto Thema gazetesi, gelişmeyi 'Yunanistan'a hediye' başlığıyla duyururken Annalena Baerbock ve partisi, hem Yunan-Türk hem de mülteci açısından Yunanistan lehinde güçlü pozisyonlara sahip.' dedi. Merkel'in aksine Baerbock'un Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın iş birliğini sürdürmek istemediği belirtildi.



DENDIAS'TAN TEBRİK MESAJI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yeni Alman mevkidaşını sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Annalena Baerbock'u Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ettim ve kendisine yeni görevlerinde başarılar diledim.' dedi.



TARIM BAKANLIĞI KOLTUĞUNA DA TÜRKİYE DÜŞMANI İSİM

Öte yandan her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmasıyla bilinen Cem Özdemir, Almanya'da kurulacak yeni koalisyon hükümetinin Tarım Bakanı pozisyonunda bulunacak.


Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
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