Tuz Tüketimi Nasıl Azaltılır? Tuz Tüketimi Zararları

Tuz Tüketimi Zararları Nelerdir?

Ne Kadar Tuz Tüketilmeli?

Tuz Tüketimi Nasıl Azaltılır?

Bazı kişiler tuz konusunda oldukça cömert davranır. Tuz yediğimiz yemeklere lezzet katan yiyeceklerden olsa da fazla tüketildiğinde oldukça zararlı hale gelebilir. Vücudumuzun bir miktar tuza ihtiyacı olsa da fazla kullanımı sonucunda birçok sağlık sorunu ortaya çıkar.vesorusu bu sebeple sıklıkla merak ediliyor. Tuz konusunda kendinizi sınırlayabilmeniz için birçok alternatif yöntem mevcuttur. Bu sebeple tuz tüketimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekir.vehakkında daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Tuz tüketiminin fazla kaçırıldığı zamanlarda vücudumuza bazı sorunlar sağlaması mümkündür. Bu sebeple tuz tüketimi konusunda sınır sağlamalıyız.ı bu sebeple oldukça merak ediliyor. Çok tuzlu yemeklerle beslendiğinizde genellikle vücutta el ve ayak şişmesi görülür. Tuz suyun vücutta kalmasına sebep olduğundan ödem ve bazı şişkinlikler ortaya çıkabilir. İdrarda ortaya çıkan bazı değişimler de tuzun fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkar. Kas krampları potasyumun dengesinin bozulması sebebiyle tuz tüketiminin abartıldığı durumlarda kas krampları ortaya çıkabilir. Ayrıca sürekli su içme ihtiyacı duyuyorsanız da bu tuzu fazla tükettiğinizin göstergesi olabilir. Kemik ağrıları da bu zararlar arasında bulunur. Tuzun fazla bir şekilde tüketilmesi sonucunda diş hastalığı ve kemik rahatsızlıklarını ortaya çıkarabilir. Baş ağrısı kan basıncını arttıran tuz sebebiyle ortaya çıkabilir. Bu sebeple tansiyon yükselmesine bağlı olarak baş ağrısı ortaya çıkar. Yorgunluk ve halsizlik belirtileri de tuz tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklardandır.Tuz tüketimi konusunda birçok kişi kararsız kalıyor. Ne kadar tuz tüketmesi gerektiğini bilmeyen kişilerin en çok soruduğu sorular arasındasorusu yer alıyor . Tuz tüketimi konusunda Prof. Dr. Tekin Akpolat tarafından yapılan açıklama şu şekilde;''Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak işlerden birisi de tuzun azaltılmasıdır. Birçoğumuzun eli yemeğin tadına bile bakmadan tuzluğa gidiyor, eskiden bol tuzlu yiyenler yaşlanınca, hipertansiyon hastası olunca tuzun tadını unutmak zorunda kalıyor. Ailelerinin bol tuzlu yediğini gören çocuklar da aşırı tuz tüketimine yöneliyor. Tuz tüketimini kontrol altına alarak sadece yaşlılıkta değil daha erken yaşlarda hipertansiyonun ortaya çıkmasını da önlenebilir.''Günde 5 gram tuz tüketilmesinin ideal miktar olduğunu belirten Akpolat açıklamalarına şu sözlerle devam etti;''Yüksek tansiyon için önemli olan sofra tuzu olarak bilinen NaCl’dür. Batı tarzı beslenmede kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır. Bu tuzun günde 5 grama düşürülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli tuz kaynakları yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmektir'Tuz tüketiminin azaltılması sağlık açısından birçok fayda sağlar. Bu sebeple önerilen miktarın alınması ve tuz konusunda aşırıya kaçılmaması büyük önem taşır.sorusu bu sebeple sık sık aratılır. Tuzu bırakmak bazen zorlayıcı olabilir. Bu sebeple tuz tüketimini sınırlamak için bazı yöntemler önerilebilir. İşte tuz tüketimini azaltmak için yöntemler;- Tuzsuz ekmek tüketmek- Yemeğin tadına bakmadan tuz eklememek- Turşu tüketiminde aşırıya kaçmamak- Tuzsuz peynirler tercih etmek- Yapay tuz kullanmak- Dışarıdan yememek- Paketlerdeki tuz miktarını detaylı bir şekilde incelemek- Tuzsuz yemekler oldukça lezzetsiz geliyorsa baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz.