Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA); TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada R. A.'nın tutuklanmasının ardından yazılı açıklamada bulundu."R.A.'DA ÜRETİLMİŞ, TAHRİF EDİLMİŞ DOSYALARIN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; gözaltına alınan kişinin uzun bir süre vakıfta görev alan R.A. olduğu bildirildi.Açıklamada; R.A.'nın kendi görev aldığı süre boyunca hiçbir zaman vakıf çalışma sisteminde olmayan sahte excel belgeleri ürettiği belirtilerek, "R.A. vakıf çalışma ortamında kendi ürettiği bu sahte belgeleri PKK ile ilişkili etki ajanlarına, FETÖ ile ilişkili ve terör suçu kapsamında ceza almış firari teröristlerle ve içlerinde siyasi kişilerin de bulunduğu 3. şahıslarla paylaşmıştır.." denildi.Açıklamada; "Gözaltı sürecinde elde edilen kanıtlarda bu kişide 'TÜGVA' etiketi kullanarak onlarca disklik bir arşiv oluşturduğu bu dosyalar içinde çalınmış, üretilmiş, tahrif edilmiş dosyaların olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.."ORGANİZE SALDIRININ TÜM DETAYLARIYLA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI KONUSUNDA ADALETE GÜVENİMİZ TAM"Açıklamada; "Tutuklanan kişiden ve elde edilen delillerden dolayı kumpasa ortak olan birileri fena telaş içine düşmüşlerdir, bu organize saldırının tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulması konusunda adalete güvenimiz tamdır. Soruşturma dosyasında gördüklerimiz nasıl büyük bir tezgahla sahtekarlıkla örgütlü bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu da bize göstermiştir. Vakfımıza yönelik organize ve örgütlü bir kumpas ile karşı karşıya kaldığımızı ve bunun hesabını hukuk önünde soracağımızı çok net şekilde ifade etmek isteriz. İlk günden beri dediğimiz gibi yalanlar kumpaslar değil hakikat kazanacaktır" denildi..Açıklamada; TÜGVA hakkında haksız saldırılardan bulunduğu ifade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açıldığı bildirildi.İŞTE O AÇIKLAMATürkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) açıklaması şöyle:"Son bir haftadır vakfımız ile ilgili yaşanan gelişmelerle alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek isteriz."ADALAR SÜRECİ"Türkiye Gençlik Vakfı, 5 Ekim 2021'den bugüne sistemli organize bir saldırıyla karşı karşıyadır. Önce CHP'li İBB yönetimi ve CHP teşkilatları hiçbir hukuki dayanağı olmadan Türkiye Gençlik Vakfı'nın İstanbul Adalar'daki Gençlik Merkezi'ni işgal etmiş, vakıf eşyalarını yağmalamış ve binamızı gasp etmeye kalkmıştı.""Ancak Türkiye Gençlik Vakfı'na gönül veren gençlerin hukuk çerçevesinde sağlam ve vakur duruşlarından dolayı bu saldırı adeta püskürtülmüştü.""Buradan tekrar edelim; CHP'li İBB yönetiminin iddia ettiği gibi tahliye kararı yoktur. Bırakın bir tahliye kararını Türkiye Gençlik Vakfı'na karşı tahliyeyle ilgili olarak açılan bir dava dahi yoktur.""CHP'li İBB yönetiminin fonladığı gazeteciler ve troller, CHP'li İstanbul İl Başkanı ve İBB Sözcüsü 'nün söylediği yalanları yaymaya insanları aldatmaya devam etseler de biz hakikati savunmaya anlatmaya devam edeceğiz."SAHTE BELGELER KUMPASI"Türkiye Gençlik Vakfı, CHP'nin ve CHP'li İBB'nin Adalar'daki hukuksuzluğuna karşı direnip CHP'lilerin tüm yalanlarını bir bir ortaya koymuştur, kamuoyu nezdinde CHP rezil olduktan sonra Türkiye Gençlik Vakfı'na ikinci bir saldırı dalgası başlamıştır."Hakkında 4 ayrı suçtan ifadeye çağrılma, arama ve yakalama kararı bulunan Almanya'da firari olarak yaşayan bir etki ajanı Türkiye Genlik Vakfı ile ilgili kamuoyu tarafından Sahte Belgeler Kumpası olarak bilinen algı operasyonunu başlatmıştır.""Gençliğe hizmet haricinde hiçbir amacı ve iş planı olmayan vakfımız, gönüllü yöneticilerimiz, on binlerce gönüllümüz; masa başında hazırlanmış hayal ürünü olan sahte belgelerin servis edilmesiyle, vakıfla hiçbir ilgisi olmayan masa başında hazırlanmış asılsız iddialarla dolu excel dosyalarının servis edilmesiyle, vakfımızdan çalınan devletin resmi makamlarıyla yapılan yazışmalar olan evrakların servis edilmesiyle, vakfımızın KVKK kapsamında üyelerinin doldurduğu vakıf üyelik sisteminin çalınmasıyla elde edilen bilgilerin planlı programlı ve belirli bir amaç güdülerek manipüle edilip hazırlanmış asılsız sahte belgelerin servis edilmesiyle hedef alınmış, 2 aya yakın süredir organize bir linçe maruz kalmıştır.."SAHTE BELGELER KUMPASI'NIN SİYASİ OPERASYONA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ"Sahte belgeler ve çalınıp üzerinde oynanan evraklar gerçekmiş gibi servis edilerek devam eden linç kampanyasına bir süre sonra CHP'nin Genel Başkanı, çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri ve yöneticileri de katılmış, bu siyasi partilerin fonladığı kamuoyunca malum olan medyanın da dahil olmasıyla algı operasyonu büyüyerek yalanlara bire bin katılarak devam etmiştir.""Hızını alamayan siyasi parti genel başkanı vakfımıza küfürler etmiş hakaretler yağdırmış yetmemiştir ki Gazi Meclisimizin kürsüsünden hem Adalar süreci ile alakalı hem de Sahte Belgeler Kumpası ile alakalı yalanlar söylemiştir. Uğradığımız bu haksız saldırılardan dolayı CHP Genel Başkanı'na tazminat davası açtığımızı da söylemek isteriz."SAHTE BELGELER KUMPASINDA GÖZALTI"Türkiye Gençlik Vakfı hakkında sahte ve asılsız belgelerle linç kampanyası devam ederken devletimizin kolluk ve adli birimleri de soruşturma başlatmıştır.""22 Kasım 2021 Pazar günü yapılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınmış 24 Kasım 2021 Çarşamba günü de bu kişi mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderilmiştir.""Biz de sizlerle 2 gündür avukatımız aracılığı ile edindiğimiz bazı bilgileri paylaşmak hem vakıf gönüllüsü gençlerimizi hem de milletimizi doğru şekilde bilgilendirmek isteriz.""Emniyet ve Savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alınan kişi uzun bir süre vakfımızda görev alan R.A. adlı biri çıkmıştır.""Gözaltı sürecinde elde edilen kanıtlarda bu kişide 'TÜGVA' etiketi kullanarak onlarca disklik bir arşiv oluşturduğu bu dosyalar içinde çalınmış, üretilmiş, tahrif edilmiş dosyaların olduğu ortaya çıkmıştır.""Bu kişi vakfımızın temel bilgilerden oluşan üyelik sistemini izinsiz bir şekilde kopyalamış yani çalmıştır.""Kendi görev aldığı süre boyunca hiçbir zaman vakıf çalışma sisteminde olmayan sahte excel belgeleri üretmiştir. Ve vakıf çalışma ortamında kendi ürettiği bu sahte belgeleri PKK ile ilişkili etki ajanlarına, FETÖ ile ilişkili ve terör suçu kapsamında ceza almış firari teröristlerle ve içlerinde siyasi kişilerin de bulunduğu 3. şahıslarla paylaşmıştır.""Kumpas sadece bununla kalmamış çaldığı temel üyelik bilgilerinden oluşan listeyle de masa başında yine sanki vakfa aitmiş gibi olan fişleme dosyaları hazırlamıştır ve dosyalarda görünen notları da bizatihi kendisi yazmıştır, bununla beraber atama dosyaları gibi hiçbir şekilde vakfımızla ilgili olmayan dosyaları da kendisi tek başına yada birileriyle beraber hazırlamış, sanki vakfın bir belgesiymiş gibi dosyaları da yine PKK FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkili kişilere servis etmiştir.""Soruşturma dosyasından avukatlarımızın edindiği bilgiye göre; bu kişi sadece sonradan oluşturulmuş sahte montaj belgeleri servis etmekle kalmamış aynı zamanda sahte bilgileri servis ettiği kişileri algı operasyonu yapmak için yönlendirmiştir.""Vakfımıza karşı yapılan bu kumpaslarla ilgili tutuklanan bu kişinin 'sadece veri çalmasıyla ilgili olarak' tutuklandığı 've bundan dolayı da belgelerin gerçek olduğuna' dair bazı CHP milletvekillerinin paylaşımlarını hayretle karşıladığımızı belirtmek isteriz çünkü soruşturma dosyasına bakıldığında tutuklanan kişinin sadece veri çalmak suçundan değil 'Kişisel verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yoketme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme' suçlamalarıyla sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.. Unutulmamalıdır ki şüpheli yüzlerce kişinin kişisel verisini usulsüz ele geçirip yayarak suç işlediği gibi kendi oluşturduğu gerçek dışı belgelerle bu kişisel verileri birleştirerek ülkede infial yaratma gayesi ile Türkiye Gençlik Vakfına karşı karalama kampanyası yürütmeyi amaçlamıştır.""Bizim anladığımız kadarıyla tutuklanan kişiden ve elde edilen delillerden dolayı kumpasa ortak olan birileri fena telaş içine düşmüşlerdir, bu organize saldırının tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulması konusunda adalete güvenimiz tamdır.""Devam eden soruşturma sürecinden dolayı şu anda sizlerle paylaşabileceğimiz hususlar bunlardan ibaret olmakla beraber soruşturma dosyasında gördüklerimiz nasıl büyük bir tezgahla sahtekarlıkla örgütlü bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu da bize göstermiştir.""Vakfımıza yönelik organize ve örgütlü bir kumpas ile karşı karşıya kaldığımızı ve bunun hesabını hukuk önünde soracağımızı çok net şekilde ifade etmek isteriz. İlk günden beri dediğimiz gibi yalanlar kumpaslar değil hakikat kazanacaktır.".Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.R.A., Başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.Nöbetçi hakimlik, şüphelinin bu suçlardan tutuklanmasına hükmetti.