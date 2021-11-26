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Tarım yapmak isteyenlere devletten destek! 2022'de 25.8 milyar TL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman ve suyun, tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirterek, 'Gıda güvenliğini garanti altına alacak, suyu verimli kullanacak, ormanları artıracak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz' dedi.

Ekleme: 26.11.2021 - 09:24 Güncelleme: 26.11.2021 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Tarım yapmak isteyenlere devletten destek! 2022'de 25.8 milyar TL
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yılda 60 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, '15.4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Türkiye, 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç eden seviyeye ulaştı' dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne mesaj gönderen Pakdemirli, son 3 yıldır salgın ve iklim değişikliğiyle dünyada üretim yapısının derinden sarsıldığı, tedarik zincirlerinin 'SOS' verdiği, emtia piyasalarındaki dalgalanmaların belirsizliği körüklediği süreçten geçildiğini söyledi.

ÜRETİM YAPISI DEĞİŞTİ

Bu gelişmeler ve gelecek öngörülerinin, kendine yeterliliğin yanında, yeşil ekonomi temelinde sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayan Pakdemirli, 'Bu dönüşüm sürecinde tarım, orman ve su, tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir konuma ulaştı. Gıda güvenliğimizi garanti altına alacak, suyumuzu verimli kullanacak ve orman varlığımızı artıracak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz' diye konuştu.

Palandöken, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için destekleri devreye alırken, yol haritasını tüm paydaşlarla belirlediklerini kaydederek, 'Türkiye 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nde ön saflarda yer almaya devam edecek' dedi.


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